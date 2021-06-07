موسكو تفرض عقوبات على 9 مسؤولين كنديين

جدة - نرمين السيد - أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 9 من المسؤولين الكبار فى كندا أبرزهم وزير العدل ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها أوتاوا فى مارس الفائت، احتجاجا على كيفية تعامل السلطات الروسية مع المعارض أليكسى نافالنى.





وقالت الدبلوماسية الروسية فى بيان إنها حظرت دخول هؤلاء المسؤولين التسعة للأراضى الروسية "لفترة غير محددة"، حسبما نقلت قناة "الغد". وذكرت الخارجية الروسية، أن موسكو منفتحة لتطوير العلاقات مع كندا لكن على أساس الاحترام المتبادل. وكانت السلطات الروسية، ألقت القبض على نافالنى "44 عاما" لدى عودته من ألمانيا وصدر عليه حكم بالسجن سنتين ونصف سنة لانتهاكه شروط إفراج قضائى عنه، ويقول نافالنى إن تهمته ملفقة.

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