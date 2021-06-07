نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة تدريب المعلمين teachers.gov.jo الأردن عن بعد وموعد انتهاء التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة تدريب المعلمين 2021 ، أو المنصة الرقمية للتدريب عن بعد في الأردن هو ما يبحث عنه الكثير من المعلمين الآن في الأردن الشقيق بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن بدء فتح وتفعيل رابط التسجيل في منصة تدريب المعلمين 2021 الأردن، منصة تدريب المعلمين في الأردن التي تُعد من أهم المنصات الإلكترونية التي تعمل على تقديم كافة البرامج الرقمية بهدف تطوير مهارات المعلم، وفتحت وزارة التربية والتعليم التسجيل في منصة تدريب المعلمين أمس الأحد 6-6-2021، ويزداد البحث عن رابط التسجيل teachers.gov.jo.

منصة تدريب المعلمين في الأردن

منصة تدريب المعلمين الأردن ، هي واحدة من أكبر وأهم المنصات الإلكترونية التي تعمل على تطوير المهارات اللغوية والشفوية للمعلمين في الأردن بدءا من السنوات الأولى للتعليم الابتدائي وحتى الثانوي العام، ومن البرامج التي تقدمها منصة تدريب المعلمين برنامج دعم القراءة الذي يزيد من اتساع قدرة القراءة لدى الطلبة من الصف الأول إلى الصف الثالث، وبرنامج تطوير مهارات المعلم في التدريس التأملي.

وتتكون الدورات التدريبية من 10 ساعات تدريبية وتنتهي الدورة التدريبية يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من يونيو الجاري، ونرفق لكم الآن طريقة التسجيل في منصة تدريب المعلمين teachers.gov.jo، فقد نعلم جيداً أن هناك الكثير يرغب في معرفة طريقة تسجيل منصة تدريب المعلمين في الأردن.

رابط في منصة تدريب المعلمين

من خلال الدخول عبر رابط منصة تدريب المعلمين ، يُمكنكم التسجيل في منصة تدريب المعلمين teachers.gov.jo، ويكون من خلال تسجيل الدخول بكتابة أسم المستخدم ومن خلال الرقم القومي، وبعد الإطلاع على الفيديو المرفق أعلاه يُمكنكم الآن معرفة الطريقة الصحيح للدخول عبر رابط منصة تدريب المعلمين وإتمام عملية التسجيل وحق المشاركة في الدورات التدريبية.