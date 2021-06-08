شروط القبول في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية التي اعلنت عنها أدارة القبول في الكلية، للمتقدمين من الرجال والنساء من حلمة شهادة الثانوية العامة لبرنامج دراسة مرحلة البكالوريوس للعام القادم 1443، حيث يتم بدا التقديم والقبول بداية من امس الاثنين الموافق 7 يونيو 2021 ويستمر حتي نهاية يوم الجمعة القادم عبر الرابط التالي https://bit.ly/3uYLpHJ وفقا إلى حدة خطوات بسيطة للغاية.

حددت كلية الأمير سلطان العسكرية مجموعة بسيطة من الضوابط الواجب توفرها في المتقدمين من أهمها توافق جنسية المتقدم والتي لا يجب أن تكون سوي جنسية سعودية من حيث المنشأ، كما يجب أن يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة في تخصص علوم طبيعية بشرط أن لا يقل المجموع التراكمي له فيها عن 90%، كما من الممكن أن يقدم الراغب شهادة تعادل الثانوية العامة، يجب أن تكون الشهادة المتقدم بها الطالب للقبول لا يجب أن يمر عليها اكثر من ثلاث سنوات، حيث تكون الأفضلية دائما في الشخص المتقدم الحديث التخرج، يجب أيضا انم يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 23 عام عند بدء تقديم الأوراق والمستندات، ينبغي أيضا علي المتقدم اجتياز جميع الاختبارات الطبية والنظرية.

وجاءت أيضا من بعض الشروط التي حددتها كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية أن يكون المتقدم حسن السمعة وان يكون المتقدم لم يتم فصلة من احدي الكليات العسكرية من قبل لأي سبب من الأسباب ولا يكون المتقدم حكم عليه في أي قضايا سياسية أو جنائية بالإضافة إلي سمعة المتقدم والمفترض أن تكون حسنة.