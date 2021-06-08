تراجع في إصابات ووفيات كورونا عالمياً
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا قد انخفض للأسبوع السادس على التوالي عالميا كما انخفض عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالي.
وأضاف مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس في المؤتمر الصحفي الأسبوعي حول تطور انتشار فيروس كورونا ان هناك اتجاهين مختلفين لانتشار الفيروس في مناطق العالم إذ تشهد ثلاث مناطق وضعاً خطيراً للانتشار، منبها إلى أن التخلي عن الإجراءات والتدابير الاحترازية قد يكون كارثيا بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.
من ناحية اخرى دعت الدكتورة سوميا سواميناثان خبيرة المنظمة الدولية وكبيرة علمائها من تلقوا تحصين كورونا الى الحذر وعدم التخلي عن التدابير الصحية الوقائية سواء بعدم ارتداء الكمامة او الانخراط في التجمعات نظرا لوجود متغيرات الفيروس وبما يمكن معه ان يصابوا وان ينشروا ايضا العدوى في المجتمع.
(وكالات)
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