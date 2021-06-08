الجيش الوطنى الليبى يتهم الإخوان بمحاولة عرقلة الانتخابات

جدة - نرمين السيد - قال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى اللواء خالد المحجوب، اليوم الاثنين، إن تنظيم الإخوان صاحب المصلحة الرئيسية فى عدم الاستقرار فى ليبيا، مؤكدا أن بعض الأطراف تسعى إلى خلق الفوضى وعرقلة الانتخابات المقررة فى ديسمبر المقبل.





جاءت تصريحات المحجوب تعليقا على التفجير الذى أسفر عن مقتل ضابطين ليبيين فى مدينة سبها جنوبى البلاد، أمس الاثنين، وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

وأكد المحجوب فى لقاء مع قناة "سكاى نيوز عربية" أن هناك محولات لإثبات أن المؤسسة العسكرية غير قادرة على القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى محاولة بعض الأطراف خلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار للتأثير على الانتخابات التى يحاول تنظيم الإخوان عرقلتها.

وأوضح: "كل هذه التنظيمات والمجموعات ولدت من رحم تنظيم الإخوان، الذى يستعمل هذه المجموعات، سواء كانت مؤدلجة دينيا أو عصابات تعمل فى تهريب الوقود والهجرة، وهو صاحب مصلحة كبيرة فى عدم الاستقرار".

وشدد المحجوب على أن عملية التفجير فى مدينة سبها تدل على عدم قدرة التنظيمات الإرهابية على المواجهة، وأن تنظيم داعش لم يعد يملك القوة الكافية، والدليل أنه يقوم بمثل هذه التفجيرات فى منطقة ذات حدود مفتوحة.

وتابع: "مدينة سبها لها حدود مفتوحة، وما يجرى فيها له علاقة بما جرى فى تشاد ومالى" من اضطرابات، لكنه أكد فى الوقت نفسه أن الجيش الوطنى الليبى نجح فى تحقيق الأمن فى الجنوب وخنق التنظيمات المسلحة.

وأشار المحجوب إلى أن الجنوب الليبى يشهد يوما بعد يوم تحسنا فى الوضع الأمنى، مشيرا إلى أن حصول مثل هذه التفجيرات لا يعنى عدم القدرة على السيطرة، قائلا إن هناك خطة شاملة لزيادة تأمين هذه المناطق مستقبلا.