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عمر شويل - جدة تسجيل عقد ايجار عمان الخطوات والاوراق المطلوبة، كثير من الوافدين على سلطنة عمان يبحثون عن شقق سكنية للإيجار حتى يقيموا فيها فترة بقائهم بالسلطنة، خاصة إذا كانوا مصاحبين لعائلتهم، فيجب تسجيل عقد الإيجار، فما هي طريقة تسجيل عقد ايجار عمان الخطوات والاوراق المطلوبة.

ضرورة توثيق عقد الإيجار

علما بأن تلك الخطوة هامة لكل من المالك والمستأجر ، ليتمتع المستأجر بحريته في الإقامة بالعين، ويتمتع المالك بالمبلغ المالي الذي سوف يأخذه نتيجة تأجير الشقة.

علما بأن التسجيل يكون في خلال 30 يوما من تاريخ العقد وإلا وقعت غرامة على المالك والمستأجر تلك الغرامة قد تعادل ثلاثة أضاف القيمة التي كان يجب دفعها في الموعد المحدد للتسجيل.

تسجيل عقد ايجار عمان الخطوات والاوراق المطلوبة

تسجيل عقد ايجار عمان الخطوات والاوراق المطلوبة هي:

نسخة من الملكية والرسم المساحي للوحدة المستأجرة.

البطاقة الشخصية للمؤجر والمستأجر أو من ينوب عنهما.

نسخة من الوكالة والسجل التجاري أو البطاقة الشخصية للمفوض أو الشركة في حالة ما إذا كان المستأجر جهة وليس فردا.

في رحالة الشركة أو الهيئة لابد من وجود نسخة من عقد الاستثمار، مع توضيح وجود عدم ممانعة من المالك على ممارسة النشاط أو الإيجار من الباطن

وفي حالة الشركة لابد من وجود نسخة من السجل التجاري، ونموذج التوقيع.

نسخة من الوكالة الشرعية وحصر الورثة ونسخة من البطاقة الشخصية لوكيل الورثة

تسجيل عقد ايجار عمان

لتسجيل عقد إيجار عمان يجب اتباع الطرق التالية:

يقوم المستفيد سواء كان المؤجر أو المستأجر بتقديم الطلب إلكترونيا .

تقديم الأوراق وإرفاقها، بالطلب مع استلام رقم خاص بالطلب.

يتم مراجعة الأوراق بالنسبة للموظف المختص.

عقود إيجار لها طبيعة خاصة

تلك الطبيعة تنبع من النشاط الذي يمارس بالموقع المؤجر، فهناك أماكن تم تأجيرها لممارسة نشاط صناعي وأماكن أخرى لممارسة النشاط التجاري، والأخرى لممارسة النشاط الصحي.

تلك المواقع تخضع لنوع خاص من الإشراف والمراقبة، ولذلك يجب مراجعة تلك الجهات هى هذا الموقع يصلح لهذا النشاط أم لا.

فإذا كان يصلح يطلب من المستفيد دفع الرسوم وإلا تعاد له المستندات لعدم الموافقة.

فترة التسجيل والرسوم المقررة

بسلطنة عمان لا يوجد تباطؤ بالإجراءات فالتسجيل لا يستغرق سوى يوم واحد، أما عن رسوم التسجيل فهي 3% من قيمة الإيجار .

علما بأنه يتم احتساب 9% عن كل يوم تأجير بعد المهلة التي أعطتها البلدية للتسجيل، علما بأن تلك الرسوم تحصل عن طريق ماكينات الصراف الآلي.

أماكن التسجيل

يمكن تسجيل عقد الإيجار في: