أسرار طريقة عمل عجينه بيتزا المطاعم السهلة في المنزل بالخطوات

نصفتعتبر البيتزا من الأكلات السهلة الشهيرة التي لها مذاق مميز وخاص بها، ولهذا يحبها كافة أفراد الأسرة كباراً وصغاراً، وبسبب ذلك تكثر عمليات البحث عن طريقة عمل عجينه البيتزا السهلة في المنزل.

طريقة عمل عجينه البيتزا السهلة

بخطوات سهلة وبسيطة وفي المنزل يمكن تحضير عجينه البيتزا بكل سهولة، وبهذه المكونات السهلة كما يلي :

مكونات عجينة البيتزا السهلة

مقدار 400 جرام من الدقيق.

ملعقة خميرة فورية صغيرة.

ثلاث ملاعق زيت زيتون كبيرة.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

ملعقة زعتر صغيرة.

ملعقتان من السكر الأبيض صغيرة.

مقدار 250 مللي متر ماء دافيء.

نبدأ الطريقة بتسخين الفرن على درجة حرارة مناسبة.

بعد ذلك نخلط كل من : دقيق، سكر، ملح، زعتر، خميرة في وعاء مناسب.

ثم نضيف : الزيت والماء الدافيء للخليط السابق، ونعجن المكونات معاً لتتماسك.

ثم نترك العجينة مدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نفرد العجين على هيئة دائرة في صينية مستديرة.

ثم نضيف صلصة الطماطم والمكونات الباقية على العجينة.

ثم نضعها في الفرن لمدة تلت ساعة، وتقدم ساخنة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا السهلةعجينة البيتزا السريعة

تعتبر هذه العجينة أسرع عجينة للبيتزا تتم بالمكونات التالية :

مكونات عجينة البيتزا

كوبان دقيق.

ملعقتان زيت زيتون.

ربع ملعقة سكر.

ملعقة خميرة.

نصف ملعقة ملح.

نصف كوب ماء دافيء.

نضع : الخميرة، السكر، ملعقتان ماء دافيء في وعاء ونقلبهم معاً ونتركهم لمدة ربع ساعة لينتفخ.

ثم ننخل الدقيق ونضيف له الملح، ثم خليط الخميرة، وملعقة زيت زيتون كبيرة ونخلط المكونات جميعها معاً.

ثم نعجن المكونات جيداً مع بعض لمدة عشر دقائق لنحصل على قوان طري.

نشكل العجينة على هيئة كرة أو دائرة، ثم نغطيه بفوطة نظيفة ونتركه جانباً ليختمر.

ثم نفردها جيداً على سطح مرشوش بالدقيق، ونفرد العجينة في صينية مدهونة بزيت، ونحشيها بالحشوة المناسبة ثم تقدم.

طريقة تحضير العجينة