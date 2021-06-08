من هنا| رابط وخطوات التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 عبر موقع وزارة التربية الوطنية بالرقم التعريفي

تسجيل فضاء الأساتذة 2021، وهو أكثر ما يزيد البحث عنه حالياً من قبل كافة الأساتذة بمختلف الولايات الجزائرية، من أجل تفعيل حساب الأساتذة وطباعة الإستمارة الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية، حيث أكدت الوزارة على أهمية القيام بالتسجيل في فضاء الأساتذة لجميع الأساتذة بمختلف الولايات الجزائرية، عبر رابط المنصة الرقمية الأرضية، وذلك لتفعيل الفضاء للإستفادة من خدماته المتنوعة، ولمواصلة تقديم خدمات تفعيل الرابط الكترونياً من المنزل، في ظل استمرار الجمهورية الجزائرية في اتباع سياسة التباعد الإجتماعي للحد من انتشار فيروس الكورونا.

التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

تسجيل دخول فضاء الأساتذة لجميع الأساتذة بمختلف الولايات الجزائرية، عبر موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر، وذلك من خلال الدخول عبر منصة فضاء الأساتذة على الإنترنت، للقيام بالتسجيل للبيانات والحصول على الإستمارة الإلكترونية، تمهيداً لإستكمال خطوات التسجيل الرسمية بالفضاء الإلكتروني.

تعمل وزارة التربية الوطنية، على اعداد منظومة معلوماتية كاملة لكافة بيانات ومعلومات الأساتذة المقيدين بالوزارة بمختلف الولايات الجزائرية، على أن تحتوي المنظومة على كافة البيانات الخاصة بالأساتذة، إلى جانب التمكن من الحصول على مستنداتهم الخاصة، وهو ما يجعل الأهمية ملحة لقيام جميع الأساتذة، بالمبادرة في تسجيل بياناتهم في الفضاء الخاص بوزارة التربية الوطنية على الإنترنت، وبالتالي يزيد البحث عن رابط وخطوات التسجيل في فضاء الأساتذة بالجزائر وهو ما نوضحه في السطور المقبلة.

موعد التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أن قيام الأساتذة بالتسجيل في المنظمة الرقمية الخاصة بفضاء الأساتذة، سوف تستمر لمدة 14 يوم، على أن يبدأ التقديم بداية من الأول من يونيو الجاري ويستمر حتى يوم الأثنين المقبل 14 يونيو.

تسجيل الدخول عبر موقع الفضاء ostad.education.gov.dz.

ادخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة (الرقم التعريفي – الإيميل الشخصي).

ادخال كلمة المرور وتحديد مربع أنا لست روبوت.

اضغط على كلمة التسجيل.

وادخل البيانات الخاصة بك كاملة.

اضغط عل أمر طباعة الإستمارة الإلكترونية.

تقديم الإستمارة إلى رئيس المؤسسة لإستكمال عملية التسجيل الرسمية.

رابط وخطوات التسجيل في فضاء الأساتذة

خدمات منصة فضاء الأساتذة

تقدم منصة فضاء الأساتذة الإلكترونية بالجزائر، العديد من الخدمات للأساتذة المسجلين عبر المنصة والتي منها ما يلي:-