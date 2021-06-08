لم يترك وراءه ذرية.. نفوق أكبر شمبانزي ذكر معمر في أميركا

نفق كوبي، أكبر شمبانزي ذكر معمر في الولايات المتحدة، بحديقة حيوان سان فرانسيسكو عن 63 عاما.
وقالت تاينا بيترسون، المديرة التنفيذية لجمعية سان فرانسيسكو لعلوم الحيوان في بيان: "كان كوبي جزءا من سان فرانسيسكو.. لا يمكن تعويضه وقلوبنا محطمة".
من جانبها، قالت حديقة الحيوان إن حراس الحديقة سيفتقدون كثيرا "كيف كان يعبر بصوت خافت عن تمنياته لهم بليلة سعيدة'".
ولم يترك كوبي وراءه ذرية حية وقد خالف التوقعات من خلال العيش حتى سن 63 قبل وفاته يوم السبت. وقال خبراء في الحيوانات إن متوسط العمر المتوقع للشمبانزي هو 33 عاما في البرية، وما بين 50 و60 عاما تحت رعاية الإنسان.
وقالت حديقة الحيوان إن الشمبانزي من الأنواع المهددة بالانقراض، ومن بين أكثر الرئيسيات عرضة للخطر في أفريقيا، حيث يبلغ تعدادها في البرية ما بين 100 ألف و200 ألف بسبب تهديدات مثل الصيد وفقدان الموائل والأمراض.
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