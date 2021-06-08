8 قتلى بانفجار أسطوانة غاز فى سوق جنوب غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول بالشرطة المحلية حسن خان، إن "الانفجار وقع فى بلدة ماشكيل النائية فى إقليم بلوشستان المتاخم لإيران، وأن متاجر مبنية من الطوب اللبن انهارت جراء الانفجار، ما تسبب فى خسائر بشرية".
وأضاف: "بين القتلى لاجئون أفغان"، دون أن يدلى بالمزيد من التفاصيل، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وتابع: "المصابون نقلوا إلى مستشفى لتلقى العلاج وما زال الضباط يحققون فى ملابسات الحادث".
وتعتبر انفجارات أسطوانات الغاز والحوادث المماثلة شائعة فى باكستان، ويرجع ذلك إلى عدم تطبيق معايير السلامة.
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