تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 مع رابط التسجيل عليها

تقديم كلية الملك خالد متاح ولكن بشروط معينة يجب انطباقها سواء كان المتقدم جامعي أو يريد الالتحاق بالكلية بعد الثانوية العامة، كما يجب اختيار التخصص الذي يتماشى مع درجات المتقدم العملية ونسبة نجاحه في الاختبارات التحصيلية والقدرات. تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 صرحت وزارة الحرس الوطني السعودي أن الطلاب الحاصلين على الثانوية ويريدون التقديم للالتحاق بكلية الملك خالد عليهم بالمبادرة في تقديم أوراقهم بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/20 وقبل حلول يوم الأحد الموافق 1442/10/25.

أما التقديم بكلية الملك خالد العسكرية للجامعيين فقد انتهى لأنه بدأ يوم الأربعاء الموافق 1442/10/07 وانتهي بحلول يوم الأحد الموافق 1442/10/11. شروط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية إن تقديم كلية الملك خالد يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ وأن يكون غير متزوج بسيدة غير سعودية.

أما السن يجب ألا يزيد عن 27 عام لجميع خريجى الكليات أما الأطباء مصرح لهم التقديم عند سن الثلاثين.

أما المتقدمين بشهادة الثانوية العامة فلا يزيد عمرهم عن 22 عام ولا يقل عن 17 عام.

يجب تقديم شهادة حسن الأخلاق والسمعة بجانب شهادة طبية تثبت أن طوله يتراوح بين 165 و188 سم والوزن يجب أن لا يقل عن 52 كيلو جرام ولا يزيد عن 95 كيلو جرام.

بالنسبة للشهادة الجامعية أو ما يعادلها يجب أن يمتلك شهادة تخرج بتقدير عام جيد أو أعلى من ذلك كما يجب أن يكون حديث التخرج وتم التقديم بحد أقصى عام بعد تخرجه.

أما بالنسبة للمتقدمين بشهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية يجب أن تكون النسبة النهائية والتراكمية لمجموع درجات المقررات الثانوية لا تقل عن 80%.

كما يجب أن يكون ذات نظام ثانوي نهاري منتظم وحديثى التخرج، لابد وأن ينجح فيه اختبار اللغة الإنجليزية واختبارات القدرات العامة.

إن المتقدم بشهادة الثانوية العامة في كلية الملك خالد يجب أن يكون حاصل على درجة 60 في اختبار القدرات و60 في اختبارات التحصيلي.

إذا كان المتقدم طبيب فيجب أن يقدم رخصة الهيئة السعودية لمزاولة المهنة وانقضاء فترة الامتياز.

يجب أن ينجح في الفحص الطبي التابع للجنة القبول والتسجيل كما يجب أن ينجح في المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة والتسجيل الأمنية واختبار كفايات الحرس الوطني. تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442شروط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية رابط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية ويفضل الضغط على موقع تقديم كلية الملك خالد الإلكتروني وهو موقع لجنة القبول والتسجيل التابع لوزارة الحرس الوطني من هنا.

ثم الموافقة على جميع الشروط وتعليمات التسجيل والنقر على زر النفاذ الوطني الموحد.

ثم التسجيل باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب المتقدم على منصة أبشر.

وبشكل تلقائي يتم التواصل بين موقع التسجيل وبين المركز الوطني للقياس من أجل الاطلاع على درجات الاختبارات التحصيلية والقدرات واللغة الإنجليزية. رابط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية الوسوم

تقديم كلية الملك خالد متاح ولكن بشروط معينة يجب انطباقها سواء كان المتقدم جامعي أو يريد الالتحاق بالكلية بعد الثانوية العامة، كما يجب اختيار التخصص الذي يتماشى مع درجات المتقدم العملية ونسبة نجاحه في الاختبارات التحصيلية والقدرات. تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442 صرحت وزارة الحرس الوطني السعودي أن الطلاب الحاصلين على الثانوية ويريدون التقديم للالتحاق بكلية الملك خالد عليهم بالمبادرة في تقديم أوراقهم بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/20 وقبل حلول يوم الأحد الموافق 1442/10/25.

أما التقديم بكلية الملك خالد العسكرية للجامعيين فقد انتهى لأنه بدأ يوم الأربعاء الموافق 1442/10/07 وانتهي بحلول يوم الأحد الموافق 1442/10/11. شروط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية إن تقديم كلية الملك خالد يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ وأن يكون غير متزوج بسيدة غير سعودية.

أما السن يجب ألا يزيد عن 27 عام لجميع خريجى الكليات أما الأطباء مصرح لهم التقديم عند سن الثلاثين.

أما المتقدمين بشهادة الثانوية العامة فلا يزيد عمرهم عن 22 عام ولا يقل عن 17 عام.

يجب تقديم شهادة حسن الأخلاق والسمعة بجانب شهادة طبية تثبت أن طوله يتراوح بين 165 و188 سم والوزن يجب أن لا يقل عن 52 كيلو جرام ولا يزيد عن 95 كيلو جرام.

بالنسبة للشهادة الجامعية أو ما يعادلها يجب أن يمتلك شهادة تخرج بتقدير عام جيد أو أعلى من ذلك كما يجب أن يكون حديث التخرج وتم التقديم بحد أقصى عام بعد تخرجه.

أما بالنسبة للمتقدمين بشهادة الثانوية العامة في العلوم الطبيعية يجب أن تكون النسبة النهائية والتراكمية لمجموع درجات المقررات الثانوية لا تقل عن 80%.

كما يجب أن يكون ذات نظام ثانوي نهاري منتظم وحديثى التخرج، لابد وأن ينجح فيه اختبار اللغة الإنجليزية واختبارات القدرات العامة.

إن المتقدم بشهادة الثانوية العامة في كلية الملك خالد يجب أن يكون حاصل على درجة 60 في اختبار القدرات و60 في اختبارات التحصيلي.

إذا كان المتقدم طبيب فيجب أن يقدم رخصة الهيئة السعودية لمزاولة المهنة وانقضاء فترة الامتياز.

يجب أن ينجح في الفحص الطبي التابع للجنة القبول والتسجيل كما يجب أن ينجح في المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة والتسجيل الأمنية واختبار كفايات الحرس الوطني. تقديم كلية الملك خالد العسكرية 1442شروط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية رابط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية ويفضل الضغط على موقع تقديم كلية الملك خالد الإلكتروني وهو موقع لجنة القبول والتسجيل التابع لوزارة الحرس الوطني من هنا.

ثم الموافقة على جميع الشروط وتعليمات التسجيل والنقر على زر النفاذ الوطني الموحد.

ثم التسجيل باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحساب المتقدم على منصة أبشر.

وبشكل تلقائي يتم التواصل بين موقع التسجيل وبين المركز الوطني للقياس من أجل الاطلاع على درجات الاختبارات التحصيلية والقدرات واللغة الإنجليزية. رابط التقديم بكلية الملك خالد العسكرية

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