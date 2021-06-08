موعد التحصيلي الجديد من قياس بعد تأجيل الاختبار بسبب التسريب ومفاجئة صادمة

التحصيلي كان من المقرر عقد اختبار خاص به صباح يوم الاثنين 26 من شوال 1442، ولكن تم تأجيل الموعد ليكون في يوم آخر وتم إصدار هذا القرار بالموعد الجديد من هيئة تقويم التعليم والتدريب مركز قياس السعودي، ذلك جاء بعد أن تم الإبلاغ للجهات المختصة عن تسري الاختبار، ونتيجة لهذا البلاغ بعد التأكد منه صدر قرار تأجيل اختبار التحصيلي إلي شهر ذي القعدة المقبل في تمام الثامنة مساءً، كما جاء من خلال الرسائل النصية للطلاب.

تأجيل اختبار التحصيلي

أرسلت الهيئة رسائل نصية فحواها «عزيزي الطالب.. تم تأجيل اختبارك من الإثنين 26 شوال إلى 9 ذي القعدة الساعة 8 مساء مع تمنياتنا لكم بالتوفيق».. بهذه الرسالة النصية من هيئة تقويم التعليم (قياس) استقبل آلاف الطلاب والطالبات الخريجين من المرحلة الثانوية هذا العام خبر تأجيل التحصيلي المقرر إجراؤه أمس (الإثنين) الساعة 8 مساء، الأمر الذي أصاب كثيرا من الطلاب والطالبات بالصدمة، واعتبروا أن التأجيل دون مبرر في نفس يوم الاختبار أمر مربك ومقلق.

كان كثيراً من الطلاب قد استقبلوا هذا الخبر بوجهات نظر متضاربة، حيث قال الكثيرين أنه خير ويمكن أن تكون فرصة إضافية، لكن البعض كان مستاء لترك مشاغلهم، والانتظار قرب أبناءهم، وقام الكثيرين بالهجوم علي الفتاة التي قامت بالإبلاغ عن التسريب، ولكنها سامحت الكثيرين وعللت سبب ذلك لأنه سيضر بالأشخاص الذين ذاكروا جيداً.

موعد قياس تحصيلي الجديد

كانت هيئة تقويم التعليم أعلنت في وقت سابق تأجيل اختبار التحصيل الدراسي للفترة الأولى لهذا العام وإعادة جدولته للطلاب آليا عبر ملفاتهم الشخصية المسجلة لديها، وقالت إن الاختبار التحصيلي الأول في الفترة ما بين 9 شوال وحتى 16 شوال 1442، فيما يتاح لهم الاختبار التحصيلي الثاني من 23 شوال إلى 28 شوال 1442، لكنه بالموعد الجديد يكون يوم 9 من ذي القعدة 1442 المقبل.