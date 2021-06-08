صرف حساب المواطن الدفعة 43 شهر يونيو 2021 والاستعلام برقم الهوية

حساب المواطن الدفعة 43 ، زاد البحث في المملكة العربية السعودية في الأيام الأخيرة حول موعد صرف الدفعة 43 من حساب المواطن، حيث يتم سداد الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، لاحظ أنه إذا صادف اليوم العاشر يوم جمعة أو سبت ، في هذه الحالة ، يتم سداد الدفعات قبل اليوم العاشر أو بعد اليوم العاشر مباشرة. وقد أكدت أيضا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر صفحاتها علي تويتر، وفيسبوك عن إيداع الدفعة 43. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض من خلال موقعكم المفضل ( ثقفني ) عن موعد صرف الدفعة وكيفية استعلام حساب المواطن برقم الهوية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 43 شوال 1442

ينتظرون مواطنين المملكة العربية السعودية صرف الدفعة 43 لشراء جميع المستلزمات الخاصة بهم، وذلك لتخفيف العبء علي الأسر المستحقة وأيضا الأرامل والمطلقات ورفع مستوي المعيشة التي تسعي له جاهدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وسيتم صرف حساب المواطن الدفعة 43 يوم الخميس القادم تحديدا 10 يونيو 2021 الموافق 29 شوال 1442.

شروط التسجيل في دفعات حساب المواطن

رواتب حساب المواطن لها شروط تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويجب على كل مستفيد استيفاء هذه الشروط وهي كالتالي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية مقيم في المملكة العربية السعودية.

للتأهل للحصول على الراتب الشهري، يجب على المتقدم تقديم مستندات الدخل السنوية ، ولا يتجاوز الدخل السنوي عشرين ألف دولار.

يجب وجود عقد إيجار عبر منصة إيجار.

علي المستفيد أن يقدم عقد ملكية للسكن.

المستندات التي تثبت السكن الجامعي أو المعهد أو إحدى الكليات العسكرية.

يجب أولا علي المستفيد أن يدخل علي موقع حساب المواطن تسجيل دخول .

. يجب وضع رقم الهوية القومية وكلمة المرور في الأماكن المخصصة لهم.

سيظهر رمز التحقق أسفل الصفحة ، يجب على المستفيد إدخال الرمز في المكان المخصص له.

ثم اضغط على إدخال سوف تظهر معلومات صرف الدفعة ورقم الصرف ومتى حساب المواطن.

استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية شوال 1442

ولقد خصصت وزارة الموارد البشرية رقم حساب المواطن للشكاوي، فهو رقم موحد للاتصال في أي وقت من اليوم للأستفسارات علي الرقم الأتي 19912.

عزيزي القارئ زائر موقع ( ثقفني ) لقد أستعرضنا اليوم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 43 المقرر إيداع حساب المواطن يوم الخميس القادم 10 يونيو 2021 الموافق 29 شوال 1442، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.