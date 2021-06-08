تونس تدخل فى موجة رابعة من كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال، فى تصريح لإذاعة "شمس أف أم" إن عدد المرضى المقيمين فى المؤسسات الصحية، تراجع إلى أقل من 2000، لكنه ارتفع مجددا ليتجاوز 2200 مقيم.

وحذر عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا من أن توافد المواطنين بالخارج فى فصل الصيف على البلاد يمكن أن يسهم فى تفشى الفيروس أكثر، مرجحا أن يحمل الوافدون معهم سلالات أخرى للفيروس.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 49 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للوفيات منذ ظهور الوباء فى البلاد فى مارس من العام الماضى إلى 12 ألفا و623 حالة وفاة.

وأشار إلى أن الوضع الوبائى فى البلاد لا يزال خطيرا، وأن عدد ضحايا كورونا المقيمين فى أقسام الإنعاش والعناية الفائقة لا يزال مرتفعا.