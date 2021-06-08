رابط استمارة طلب المشاركة في الحج 1442 وزارة القوى العاملة في الحج – التخصصات المطلوبة

وزارة الصحة السعودية تعلن عن فتح باب التسجيل للعمل في المنشآت الصحية التابعة لها داخل المشاعر المقدسة، ودعت جميع الراغبين بالتسجيل بالدخول الى موقع القوى العاملة في الحج وتعبئة استمارة طلب المشاركة في حج 1442، وذلك بناء على التخصصات المطلوبة، ونتعرف معكم عبر موقعنا ثقفني على رابط وزارة القوى العاملة في الحج و والتخصصات المطلوبة للمشاركة في حج 1442.رابط استمارة طلب المشاركة في الحج 1442
أعلنت لجنة القوى العاملة في الحج بوزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في حج 1442، حيث أعلنت عن بعض التخصصات المطلوبة للمشاركة في موسم الحج، ودعت الراغبين بالدخول على موقع وزارة القوى العاملة في الحج واختيار استمارة طلب المشاركة في الحج 1442عبر بوابة التسجيل.التخصصات المطلوبة في حج 1442
- طبيب عناية مركزة
- طبيب استشاري عناية مركزة
- طبيب نائب أول عناية مركزة
- طبيب مقيم عناية مركزة
- تمريض عناية مركزة
- العلاج التنفسي “أخصائي أول ، أخصائي فني”
يتطلب من جميع المتقدمين وفق التخصصات التالية إرفاق مشهد حديث لإثبات وجود هبرة في قسم العناية المركزة.شروط التسجيل في المشاركة في حج 1442
- التسجيل إلكترونيا من خلال بوابة التسجيل systems.moh.gov.sa/HajjManPower
- إرسال شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.
- إرسال نسخة من “بطاقة الأحوال للسعوديين، أو صورة الإقامة سارية المفعول لغير السعوديين).
- إرسال مشهد جديد يثبت وجود الخبرة في قسم العناية المركزة
- ضرورة حصول المتقدم على جرعة لقاح كورونا وذلك وفق اشتراطات وزارة الصحة والجهات المعنية.
- التحقق من تعبئة جميع خانات صفحة التسجيل
- تحميل المستندات المطلوبة بصورة واضحة وصحيحة.
وبذلك نكون وصلنا الى نهاية المقال وقد وضحنا لكم جميع تفاصيل المشاركة في حج 1442 بعد فتح باب التسجيل عبر وزارة القوى العاملة في الحج.
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وزارة الصحة السعودية تعلن عن فتح باب التسجيل للعمل في المنشآت الصحية التابعة لها داخل المشاعر المقدسة، ودعت جميع الراغبين بالتسجيل بالدخول الى موقع القوى العاملة في الحج وتعبئة استمارة طلب المشاركة في حج 1442، وذلك بناء على التخصصات المطلوبة، ونتعرف معكم عبر موقعنا ثقفني على رابط وزارة القوى العاملة في الحج و والتخصصات المطلوبة للمشاركة في حج 1442.رابط استمارة طلب المشاركة في الحج 1442
أعلنت لجنة القوى العاملة في الحج بوزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في حج 1442، حيث أعلنت عن بعض التخصصات المطلوبة للمشاركة في موسم الحج، ودعت الراغبين بالدخول على موقع وزارة القوى العاملة في الحج واختيار استمارة طلب المشاركة في الحج 1442عبر بوابة التسجيل.التخصصات المطلوبة في حج 1442
- طبيب عناية مركزة
- طبيب استشاري عناية مركزة
- طبيب نائب أول عناية مركزة
- طبيب مقيم عناية مركزة
- تمريض عناية مركزة
- العلاج التنفسي “أخصائي أول ، أخصائي فني”
يتطلب من جميع المتقدمين وفق التخصصات التالية إرفاق مشهد حديث لإثبات وجود هبرة في قسم العناية المركزة.شروط التسجيل في المشاركة في حج 1442
- التسجيل إلكترونيا من خلال بوابة التسجيل systems.moh.gov.sa/HajjManPower
- إرسال شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.
- إرسال نسخة من “بطاقة الأحوال للسعوديين، أو صورة الإقامة سارية المفعول لغير السعوديين).
- إرسال مشهد جديد يثبت وجود الخبرة في قسم العناية المركزة
- ضرورة حصول المتقدم على جرعة لقاح كورونا وذلك وفق اشتراطات وزارة الصحة والجهات المعنية.
- التحقق من تعبئة جميع خانات صفحة التسجيل
- تحميل المستندات المطلوبة بصورة واضحة وصحيحة.
وبذلك نكون وصلنا الى نهاية المقال وقد وضحنا لكم جميع تفاصيل المشاركة في حج 1442 بعد فتح باب التسجيل عبر وزارة القوى العاملة في الحج.
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