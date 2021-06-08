رابط استمارة طلب المشاركة في الحج 1442 وزارة القوى العاملة في الحج – التخصصات المطلوبة

وزارة الصحة السعودية تعلن عن فتح باب التسجيل للعمل في المنشآت الصحية التابعة لها داخل المشاعر المقدسة، ودعت جميع الراغبين بالتسجيل بالدخول الى موقع القوى العاملة في الحج وتعبئة استمارة طلب المشاركة في حج 1442، وذلك بناء على التخصصات المطلوبة، ونتعرف معكم عبر موقعنا ثقفني على رابط وزارة القوى العاملة في الحج و والتخصصات المطلوبة للمشاركة في حج 1442.

رابط استمارة طلب المشاركة في الحج 1442

أعلنت لجنة القوى العاملة في الحج بوزارة الصحة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في حج 1442، حيث أعلنت عن بعض التخصصات المطلوبة للمشاركة في موسم الحج، ودعت الراغبين بالدخول على موقع وزارة القوى العاملة في الحج واختيار استمارة طلب المشاركة في الحج 1442عبر بوابة التسجيل.

طبيب عناية مركزة طبيب استشاري عناية مركزة طبيب نائب أول عناية مركزة طبيب مقيم عناية مركزة تمريض عناية مركزة العلاج التنفسي “أخصائي أول ، أخصائي فني”

التخصصات المطلوبة في حج 1442

يتطلب من جميع المتقدمين وفق التخصصات التالية إرفاق مشهد حديث لإثبات وجود هبرة في قسم العناية المركزة.

التسجيل إلكترونيا من خلال بوابة التسجيل systems.moh.gov.sa/HajjManPower

إرسال شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول.

إرسال نسخة من “بطاقة الأحوال للسعوديين، أو صورة الإقامة سارية المفعول لغير السعوديين).

إرسال مشهد جديد يثبت وجود الخبرة في قسم العناية المركزة

ضرورة حصول المتقدم على جرعة لقاح كورونا وذلك وفق اشتراطات وزارة الصحة والجهات المعنية.

التحقق من تعبئة جميع خانات صفحة التسجيل

تحميل المستندات المطلوبة بصورة واضحة وصحيحة.

شروط التسجيل في المشاركة في حج 1442

وبذلك نكون وصلنا الى نهاية المقال وقد وضحنا لكم جميع تفاصيل المشاركة في حج 1442 بعد فتح باب التسجيل عبر وزارة القوى العاملة في الحج.