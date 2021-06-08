متاح رابط تقديم رياض الأطفال 2021-2022 في المدارس الرسمية و اللغات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

التقديم على رياض الأطفال 2021-2022،أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن بدء استقبال طلبات التقديم على مدارس رياض الأطفال في المدارس الرسمية ومدارس اللغات عبر موقع وزارة التربية والتعليم kg.emis.gov.eg بداية من أول شهر يونيو 2021 وحتى نهاية الشهر، وزادت عمليات البحث مؤخرا على محركات البحث حول رابط وخطوات تقديم رياض الأطفال 2021-2022 في المدارس الرسمية و اللغات .

تقديم رياض الأطفال 2021-2022

شددت وزارة التربية والتعليم المصرية أن تسجيل الطلاب في مدارس رياض الأطفال الحكومية ومدارس اللغات التابعة عبر الموقع الرسمي للوزارة إلكترونيا مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات للتقديم في رياض الأطفال من خلال المدارس أو مديريات التعليم في المحافظات المصرية .

رابط تقديم رياض الأطفال 2021-2022 المدارس الرسمية

للتقديم على رياض الأطفال للعام 2021-2022 في المدارس الرسمية ومدارس اللغات من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي ومن ثم اتباع الخطوات التالية :

بعد الدخول إلى رابط تقديم رياض الأطفال 2021-2022 أعلاه .

في حالة لم يكن لولي الأمر حساب في الموقع يلزمه إنشاء حساب جديد وتعبئة البيانات كاملة بدقة .

العودة لصفحة تقديم رياض الأطفال وإدخال الرقم القومي وكلمة المرور .

اختيار نوع المدرسة رسمية أو مدرسة لغات في المحافظة التابع لها .

كتابة بيانات الطالب ( الرقم القومي ،تاريخ الميلاد، نوع الطالب ) .

اختيار المحافظة التابع لها .

شروط التقديم على مدارس رياض الأطفال 2021-2022

حددت وزارة التعليم عدد من الشروط وأهمها :

أنه لا بد أن يكون سن الطفل المتقدم لا يقل عن 4 سنوات ولا يزيد من 6 سنوات في تاريخ 1/10/2021.

الالتزام بالنطاق الجغرافي لولي أمر .

اجتياز المقابلة الشخصية بعد القبول الأولي .

سداد مصروفات الدراسة للطالب المتقدم خلال 15 يوم من إعلان النتيجة .

تقديم ولي الأمر تعهد يقضي بعدم التقديم على مدرستين من مدارس اللغات في نفس التوقيت .

ما يزال الكثير من أولياء الأمور يتقدمون عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمخصص لتسجيل الأبناء في رياض الأطفال في المدارس الرسمية و مدارس اللغات، وفق للشروط التي أعلنت عنها الوزارة والتي يجب أن يستوفيها الطلاب قبل القبول المبدئي ليتم بعدها تقديم المستندات المطلوبة للمدرسة التي جاء منها القبول واجتياز الطالب اللقاء .