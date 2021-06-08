تقديم رياض الأطفال في المحافظات والرابط الإلكتروني للتقديم

تقديم رياض الأطفال أصبح يتصدر البحث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبصفة خاصة تزامناً مع فتح باب التقديم للصف الأول الابتدائي، حيث اهتمت وزارة التربية والتعليم بتخصيص رابط إلكتروني خاص بأولياء أمور مرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وأوضحت فيه جميع الشروط الخاصة بتقديم الأطفال، وكيفية تسجيل الطلب إلكترونياً عبر الموقع.

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني بمديرية التربية والتعليم.

اختيار المدرسة التي يرغب ولي الأمر في إلحاق الطفل بها.

تحديد المحافظة التي يتبع لها الطفل وولي أمره.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

الضغط على زر الإرسال.

موعد التقديم.

تم اختيار يوم الثلاثاء الموافق أول شهر يونيو للعام 2021 لفتح باب التسجيل الإلكتروني الخاص بمرحلة رياض الأطفال، وقد تقرر استمرار التسجيل حتى آخر الشهر.

تقديم رياض الأطفال 2021

وذلك طبقاً لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، كما كفلت الوزارة لأولياء الأمور، ميزة التوجه إلى أقرب مدرسة لتلقي العون في حالة عدم القدرة على التسجيل الإلكتروني.

وقد ألزمت الوزارة ولي الأمر في هذه الحالة الذهاب إلى أقرب مدرسة وتقديم أوراق الطالب وطلب التسجيل لإلحاقه بمرحلة رياض الأطفال.

كما يشترط في حالة الذهاب إلى المدرسة اقتناء شهادة ميلاد مميكنة مع ولي الأمر لتقديمها في المدرسة، وذلك بمعرفة مسئول وحدة المعلومات.

التسجيل الإلكتروني للمدارس الرسمية والرسمية لغات

حرصت وزارة التربية والتعليم المصرية على توفير خاصية التسجيل الإلكتروني لمرحلة الكي جي لعام 2021م لجميع المدارس الرسمية الحكومية، بالإضافة إلى مدارس اللغات.

وقد نظمت الوزارة عدة إجراءات يجب اتباعها خلال مرحلة التسجيل من قبل ولي الأمر، كما اهتمت الوزارة بمساعدة أولياء الأمور في تسجيل أولادهم إلكترونياً.

قد كفلت الوزارة ميزة التسجيل الإلكتروني، حرصاً منها على تقديم الدعم لأولياء الأمور وسهولة التقديم دون عناء الانتقال من المنزل.