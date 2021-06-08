رابط تقديم اولى ابتدائي في محافظات مصر للعام الدرسي 2022/2021

تقديم اولى ابتدائي يبحث عنه العديد من أولياء الأمور الذين تجاوزت أولادهم مرحلة رياض الأطفال، ويرغبون في إلحاق أولادهم في مرحلة التعليم الإبتدائي للعام الجديد 2022، وقد تم فتح باب التقديم للمدارس الحكومية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بشكل إلكتروني، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وعلى مدار شهر يونيو كاملاً.

تقديم اولى ابتدائي 2021-2022

قامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على قرار الوزارة في فتح باب التقديم والتسجيل، لإتاحة تسجيل الطلبة لدخول الصف الأول اللبتدائي إلكترونياً.

يرجع الهدف من التسجيل الإلكتروني هو توفير الوقت والجهد على الآباء والأمهات من الذهاب إلى مختلف المدارس.

وقد أكدت الوزارة على أن هناك بعض الشروط والمعايير الخاصة لقبول الطلبة التسجيل في المدارس الحكومية، لعل أبرز هذه الشروط هو السن.

حيث يجب أن يكون الطفل المتقدم قد اجتاز سن السادسة وذلك قبل بداية السنة الدراسية الجديدة، والمقرر في شهر أكتوبر القادم.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي في جميع المحافظات

قامت وزارة التربية والتعليم بتنظيم رابط خاص مباشر يستطيع من خلاله جميع أولياء الأمور والآباء تسجيل طلبات التقديم الخاصة بأولادهم وتسجيل الطلبة في الصف الأول الابتدائي.

حيث يتم رفع جميع الأوراق والملفات المطلوبة، ثم التمهل لحين قيام الوزارة بمراجعتها، وذلك في المدة السابقة للعام الدراسي الجديد.

يجب على أولياء الأمور التي لديهم رغبة ملحة في إلحاق أولادهم بالمدارس الحكومية اتباع الخطوات التالية:

القيام بتسجيل الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم.

الضغط على زر خدمات الطلاب.

القيام باختيار المرحلة التعليمية الابتدائية.

يجب التأكد من تدوين جميع البيانات المطلوبة.

رفع جميع المستندات والأوراق الخاصة بالتقديم.

الضغط على أيقونة إرسال الطلب.

ختامًا قدمنا رابط التقديم الخاص بالصف الأول من المرحلة الابتدائية، يرجى المتابعة والدقة في ملئ البيانات لضمان نجاح التقديم