الدفعة 43 حساب المواطن موعدها وخطوات الاستعلام عن المستفيدين بالتفصيل

الدفعة 43 حساب المواطن ، برنامج حساب المواطن من أنجح برامج المساعدة التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها من محدودي الدخل حيث وصل عدد المستفيدين في الدفعة الـ 42 نحو 10.4 مليون مستفيد، لذا نجد أن أكثر ما يترقبه المستفيدين هو موعد الدفعة الجديدة قبل موعدها، ويحرصون على القيام بتحديث بياناتهم، ومعرفة طرق الاستعلام قبل الصرف، حتى يتأكدوا من أحقيتهم في الحصول على المساعدة المالية بدون مشاكل، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على موعد صرف حساب المواطن الدفعة الثالثة والأربعون، وما هي طريقة التحديث والاستعلام في خطوات بسيطة.

الدفعة 43 حساب المواطن

بلغ إجمالي صرف الدفعة السابقة من برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال، لكل الأشخاص المستفيدين من البرنامج.

بالإضافة إلى دفع إجمالي الدفعة السابقة 30 مليون ريال، ولقد صرح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن 76% من المستفيدين قد حصلوا بالفعل عن الدعم المخصص لهم في الوقت المحدد.

لذا يبحث جميع المسجلين والمستفيدين من البرنامج عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة الثالثة والأربعون في شهر يونيو.

والجدير بالذكر أن الموعد المحدد للصرف هو اليوم العاشر من كل شهر، وإذا صادف يوم عطلة يتم تقديمه أو تأخيره يومًا حتى يتم إيداع قيمة الدفعة.

وبهذا نستطيع أن نوضح لكم أن الصرف سيتم صرف الدفعة رقم 43 من برنامج حساب المواطن في اليوم العاشر من يونيو 2021.

التاسع والعشرون من شهر شوال 1442 الموافق يوم الخميس القادم، وبهذا سيتم الصرف في نفس اليوم دون تأجيل.

خطوات ورابط الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 43

يمكن الاستعلام عن استحقاق الصرف في حساب المواطن برقم الهوية بكل سهولة.

عن طريق الدخول على الموقع الرسمي للبرنامج، ومن ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-