قائد القيادة المركزية الأمريكية يعلن موعد الانسحاب الكامل من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أكد الجنرال كينيث ماكينزى، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية أتمت نحو نصف عملية الانسحاب من أفغانستان، وستكون قادرة على إنهاء العملية بالكامل بحلول شهر سبتمبر المقبل.





وقال، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أمس الإثنين: "سيكون لنا سفارة فى أفغانستان، وسيكون من مسؤولية الحكومة الأفغانية حمايتها". وأشار إلى أن إيران لا تزال تشكل التهديد الأول لاستقرار المنطقة، لافتا إلى أن وجود القوات الأمريكية فى الشرق الأوسط سيكون أكبر رادع لها. وتابع قائد القيادة المركزية الأمريكية: "وجودنا فى سوريا مرتبط بمحاربة تنظيم داعش"، مؤكدا أن التنظيم لا يزال قادرا على نشر العنف.

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