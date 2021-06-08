قفزة بـ إصابات كورونا فى الصين

جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة الوطنية الصينية، إن الإصابات بينها 19 إصابة محلية، و14 إصابة قادمة من الخارج، كما لم تسجل أى حالات وفاة.

ومن ناحية أخرى، وجه رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، تحذيرا لدول العالم، بضرورة توخى الحذر فى تخفيف القيود، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال، فى كلمة له، إنه مع استمرار انتشار كورونا، فإن الوباء يسير بشكل متزايد فى بلدان كثيرة، لافتا إلى أن العالم يشهد إشارات مشجعة فيما يتعلق بـ انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث انخفض عدد حالات الإصابة للأسبوع السادس على التوالى، كما انخفض عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالى".