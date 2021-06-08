جدة - نرمين السيد - وقالت اللجنة الوطنية الصينية، إن الإصابات بينها 19 إصابة محلية، و14 إصابة قادمة من الخارج، كما لم تسجل أى حالات وفاة.
ومن ناحية أخرى، وجه رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، تحذيرا لدول العالم، بضرورة توخى الحذر فى تخفيف القيود، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقال، فى كلمة له، إنه مع استمرار انتشار كورونا، فإن الوباء يسير بشكل متزايد فى بلدان كثيرة، لافتا إلى أن العالم يشهد إشارات مشجعة فيما يتعلق بـ انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث انخفض عدد حالات الإصابة للأسبوع السادس على التوالى، كما انخفض عدد الوفيات للأسبوع الخامس على التوالى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قفزة بـ إصابات كورونا فى الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.