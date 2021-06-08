لبنان.. البطريرك الماروني يعلن خشيته من تأجيل الانتخابات

دوت الخليج :- قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الأحد، إن مسؤولي بلاده يسعون لإنقاذ أنفسهم دون الوطن، معربا عن مخاوفه من تأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية اللبنانية.
جاء ذلك في تصريح عقب رئاسته قداس الأحد في كنيسة حريصا شمالي بيروت، بثته فضائيات لبنانية.
وأضاف الراعي: "المسؤولون اللبنانيون يحاولون إنقاذ أنفسهم ومصالحهم لا إنقاذ الوطن، ويتصرفون وكأنه لا يوجد شعب أو دولة أو اقتصاد أو فقر أو جوع أو بطالة أو هجرة".
وتساءل: "هل وراء الأسباب الواهية لعدم تأليف الحكومة، نية عدم إجراء انتخابات نيابية في مايو/أيار المقبل، ثم رئاسية في أكتوبر/تشرين الأول 2022؟".
وأضاف الراعي: "لن نسمح بتغيير نظام لبنان الديمقراطي (...) ولن نسمح باستمرار توريط لبنان في صراعات المنطقة (..) أو إسقاط لبنان بعد 100 عام على تأسيسه"، حسب المصدر ذاته.
وجراء خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
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