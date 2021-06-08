نادي الأسير : إسرائيل تعيد الأسير الأردني عبد الله أبو جابر إلى سجن النقب

دوت الخليج :- أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، أن إسرائيل أعادت الأسير الأردني عبد الله أبو جابر إلى سجن النقب، حيث كان من المفترض أن تفرج عنه اليوم بعد 20 عاما ونصف من الاعتقال.

ولفت نادي الأسير إلى أن "الاحتلال تذرع بعدم استيفاء الأوراق الخاصة بالإفراج عنه ونقله إلى الأردن، حيث عقدت سلطات الاحتلال له محكمة وذلك لتشريع استمرار اعتقاله".

وأوضح نادي الأسير أن "محكمة الاحتلال قررت أنه في حال استيفاء الأوراق سيتم الإفراج عن الأسير أبو جابر ونقله إلى الأردن، وقد يستغرق الأمر عدة أيام".

من الجدير ذكره، أن الأسير أبو جابر البالغ من العمر 44 عاما، معتقل منذ عام 2000، وخلال سنوات اعتقاله الطويلة تمكنت عائلته من زيارته مرتين فقط، حيث فقد خلال هذه السنوات والديه وشقيقته.

وفي مواجهته لإجراءات إسرائيل بحقه، نفذ عدة إضرابات عن الطعام كان أبرزها في أواخر عام 2015، وبداية عام 2016، واستمر لمدة 70 يوما، علمً أنه واحد من بين 22 أسيرا أردنيا تعتقلهم السلطات الإسرائيلية.

المصدر: RT