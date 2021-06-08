روسيا : فرض عقوبات على 9 مسؤولين كنديين محظور دخولهم البلاد

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه "ردًا على العقوبات غير الشرعية التى فرضتها الحكومة الكندية فى أواخر مارس الماضى على مواطنين روس بذريعة مفتعلة، وبزعم انتهاك حقوق المواطن الروسى المدان لمخالفة القانون أليكسى نافالنى، تقرر حظر دخول الأراضى الروسية لأجل غير مسمى على عدد من المواطنين الكنديين.

وأضافت أن القائمة الروسية السوداء شملت "وزير العدل، والمدعى العام الكندى ديفيد لاميتى، ومديرة السجون آن كيلى، ونائبة وزير الدفاع جودى توماس، ومدير الاستخبارات العسكرية سكوت بيشوب، وغيرهم من المسؤولين الأمنيين الكنديين.