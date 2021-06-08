هنا رابط التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية للعام ١٤٤٣ والشروط اللازمة للتقديم

التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية، تعتبر أكاديمية الأمير سلطان العسكرية من الكليات التي يفضل الكثير من الطلاب الالتحاق بها ، ونظرًا لما تتمتع به الأكاديمية من مزايا عديدة ، فلا يمكنهم الانتظار حتى موعد الافتتاح ، حيث زادت عدد عمليات البحث عن رابط التسجيل الخاص بكلية الأمير سلطان العسكرية عبر محرك البحث جوجل ، خاصة بعد إعلان الأكاديمية فتح باب القبول والتسجيل لحاملي شهادة الثانوية العامة من علوم طبية لكلاً من الذكور والإناث ” وذلك لدراسة العلوم العسكرية للعام الهجري الجديد. 1443 ولكن يجب أن تستوفي الشروط اللازمة للتسجيل، بالإضافة إلى تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة ، وسوف نتناول في هذا المقال شروط التقديم ورابط التسجيل للكلية فتابعونا.

التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية

تم تدشين أعلان من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية أن موعد التسجيل وفتح أبواب القبول لحاملي الشهادة الثانوية لكلاً من الجنسين ” الذكور والإناث ” هو يوم الاثنين ٧/٦/٢٠٢١م والموافق السادس والعشرين من شوال لعام ١٤٤٢ وأوضحت أدارة الجامعة أن التقديم سوف يستمر لمدة ٥ أيام متصلة حتي يوم ١١/٦/٢٠٢١م والموافق ٣٠ من شوال ١٤٤٢ مع مراعاة التحقق من شروط التقديم للكلية العسكرية.

ما هي شروط التقديم في الكلية العسكرية ؟

حيث أوضحت كلية الأمير سلطان للعلوم عدة شروط ومعاير يجب أن تتوافق مع كل متقدم من الإناث والذكر للتسجيل في الكلية وتتمثل تلك الشروط في الآتي:

أن يكون التقديم في الموعد المعلن عنه سابقاً.

يجب أن يكون المتقدمون للالتحاق بالكلية سعوديين وأن يكونوا من أصول سعودية، ويمكن استثناء للأشخاص الذين يعملون في الخارج مع والديهم لوظائف في خدمة البلاد.

يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة. وخاصة تخصص العلوم الطبيعية، بتقدير تراكمي لا يقل عن 90٪ وشهادة الثانوية العامة.

لم يمض أكثر من ثلاث سنوات على حصوله علي شهادة الثانوية العامة ويفضل الحصول عليها هذا العام.

حسن السمعة وحسن السلوك بين الناس ولا توجد أحكام قضائية تتعلق بالقضايا غير المشروعة في سجله الجنائي. بشرف وصدق.

لا يزيد سن التقديم للكلية عن 23 سنة.

أن يكون بصحة جيدة ولا يعاني من أي مرض وأن يجتاز الفحص البدني المقدم من الكلية.

أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقدمة له بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

لا يكون قد تم طرده من الأكاديمية أو أي أكاديميات أو كليات عسكرية أخرى.

المستندات المطلوبة للتقدم للأكاديمية العسكرية

أولاً، إحضار صورتين من شهادة الثانوية العامة مع تقديم الأصل وأن يكون مصدق من وزارة التربية والتعليم السعودية.

ثانياً، إرفاق الهوية الوطنية.

ثالثاً، إحضار نتيجة التحصيل العلمي والدراسي، بشرط أن لا يقل عن ٩٠%

رابعاً، إحضار شهادة القدرات العامة .

رابط التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية

وفرت اكادمية الأمير سلطان العسكرية التقديم للتسجيل إلكترونياً دون الذهاب إلي مقر الجامعة للحد من التزاحم بسبب الظروف التي تتعرض لها البلاد جراء تفشي وباء كرونا. وتوفيراً للوقت والمجهود وقد أعلنت عن هذا الرابط للتسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية