الهند تسجل 86.498 إصابة بـ كورونا فى أدنى حصيلة يومية خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الصحة الهندية، وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المسجل يعد أدنى حصيلة يومية خلال 66 يوما.

وأفادت بأن 182 ألفا و282 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 27 مليونا و341 ألفا و462 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليا فى الهند إلى مليون و303 آلاف و702 حالة.