جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون فى خطوط السكك الحديد الباكستانية، ارتفاع عدد قتلى حادث الاصطدام بين قطارين فى إقليم السند بجنوب البلاد، أمس إلى 63 شخصا.



جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤولون فى خطوط السكك الحديد الباكستانية، ارتفاع عدد قتلى حادث الاصطدام بين قطارين فى إقليم السند بجنوب البلاد، أمس إلى 63 شخصا. وكان الحادث قد وقع فى وقت مبكر أمس الإثنين، حين خرج قطار عن سكته واصطدم بقطار آخر قادم من الاتجاه المعاكس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة حادث قطار باكستان إلى 63 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.