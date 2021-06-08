روسيا: جائحة كورونا قد تستمر لعام آخر

جدة - نرمين السيد - وقال سادوفنيشى، "يبدو لى أن التطعيم سيصبح نقطة تحول، لكنى لا أعتقد أن فيروس كورونا سيختفي"، مضيفا "هدف المجتمع العالمى هو جعل التطعيم واسع الانتشار وتحت السيطرة عليه، ومعظم الخبراء يعتقدون أن الوباء سيستمر لسنة أخرى، واتفق معهم".
وكانت روسيا قد سجلت أول لقاح فى العالم ضد فيروس كورونا فى أغسطس 2020، وطوره مركز "جماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويجرى إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة.
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