رئيس ”الموساد”: تحويل الأموال القطرية إلى غزة خرج عن نطاق السيطرة

اعترف يوسي كوهين الرئيس المنتهية ولايته لـ"الموساد" الإسرائيلي بأن الاعتماد على الأموال القطرية لتحقيق الهدوء في قطاع غزة كان خطأ، حسبما ذكر موقع "واللا" العبري اليوم الثلاثاء.
ونقل "واللا" عن كوهين قوله في محاضرة ألقاها الاثنين أمام جمعية أصدقاء جامعة بار إيلان: "حتى عملية حرس الجدار، كنا نأمل أن يؤدي التدخل القطري والمال القطري إلى تسوية مع حماس لكنها خرجت عن السيطرة قليلا".
وأشار الموقع إلى أن كوهين كان مسؤولا عن العلاقات مع قطر وأدار الاتصالات معها حول تحويل المنحة المالية إلى غزة، ودفع خلال السنة الأخيرة إلى تعزيز دور قطر في قطاع غزة ليتجاوز المنحة المالية، وقال إنه اعتقد أن على قطر أن تكون جهة رائدة في جهود التوصل إلى التهدئة بين إسرائيل و"حماس".
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