نتيجة أمتحانات الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2021// موعد نتيجة ألصف الثالث الإعدادي بالجيزة

نتيجة أمتحانات الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2021، والتقديم للصف الأول الابتدائي والروضات، من أهم المواضيع التي تهم الأسرة المصرية في الوقت الحالي، نظراً لأهمية الشهادة الإعدادية المؤهلة للمرحلة الثانوية، أما الثانوية العامة، أو الثانوي الفنية ” تجاري، زراعي، صناعي” لذا فأن وزارة التربية والتعليم تستعد وتسخر كل أمكاناتها لخروج ألامتحانات في أفضل صورة، وسط أجراءات احترازية مشددة لمنع أنتشار فيروس كوفيد 19 بين الطلاب، وفي ذالك الإطار تم التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، على تكثيف عمليات التعقيم ووفرت وزارة الصحة الأطباء في المدارس التي سيعقد فيها الامتحانات، للتدخل وقت الضرورة عند وجود أي أعراض عن الطلاب، وفيما يلي جدول بمواعيد وتوقيتنا الامتحانات التي ستنطلق غداً السبت، على مستوى الجمهورية وتستمر حتى الخميس القادم.

تحديث اليوم : ينتظر الطلاب نتيجة أمتحانات الشهادة الإعدادية، بعد أن أنهت أغلب المحافظات ألامتحانات، وأعلنت الوزارة ن كل محافظة هي التي ستحدد موعد إعلان نتيجتها وفق ظروفها، وأنها أعطت التعليمات للمحافظات من خلال مديريات التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من عملية التصحيح ورفع النتائج فوراً، ومن المرجح أن تعلن مطلع الأسبوع القادم.

أمتحان الصف الثالث الإعدادي اليوم

تحديث : يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تسريب بعض المواد في أمتحان الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات مثل القاهرة في مادة اللغة الانجليزية بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان، ومحافظة القليوبية في مادة الجبر ولكن هذه الأخبار غير مؤكدة حتى الآن وكانت وزارة التربية والتعليم قد اتخذت كافة الاجراءات لمنع الغش وتسريب الامتحانات.

جدول أمتحانات الشهادة الإعداديةأستعدادات محافظة الجيزة لامتحان الصف الثالث الإعدادي

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مديري إدارات التربية والتعليم بالمحافظة على التوجد في المدارس غداً السبت والاطلاع على العملية الامتحانية في عموم المحافظة، والعمل على حل أي مشكلة تحدث في الامتحانات تعكر صفو العملية، وقال أنه شكل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات حيث أن المحافظة من المحافظات الكبرى وبها أعداد كبيرة من الطلاب حيث يؤدي نحو 163 ألف طالب وطالبة، الامتحانات موزعون على 945 مدرسة في عموم المحافظة، بواقع 11648 لجنة فرعية و656 لجنة عامة، من أجل تحقيق المسافات الأمنة بين الطلاب.

نتيجة أمتحانات الشهادة الإعدادية ألترم الثاني 2021

تولي وزارة التعليم أهمية كبيرة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي، وهذا يظهر في الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الوزارة والعمل على تعقيم المدارس والشروط التي وضعتها للطلاب أثناء الامتحانات، والحرص على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات أثناء الامتحانات، نظراً للعدد الكبير من الطلاب الذين يودون الامتحانات خلال 6 أيام فقط، من السبت إلي الخميس.

موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية