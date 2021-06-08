مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عدد من المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، ونفذوا جولة استفزازية، قبل أن يغادروه من جهة باب السلسلة.

كما دعت جمعيات استيطانية أنصارها إلى اقتحام واسع للمسجد الأقصى، ردا على إلغاء ما تسمى بـ"مسيرة الأعلام" فى مدينة القدس المحتلة.