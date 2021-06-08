الصين: الاتهامات الأمريكية لنا بشأن منشأ كورونا هى تسييس لقضية صحية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن الاتهامات الأمريكية بشأن منشأ فيروس كورونا هى "تسييس" لقضية صحية، قائلة إن "اتهام واشنطن لنا حول تسرب كورونا شبيه باتهامها للعراق بامتلاك أسلحة دمار شامل".





وكانت بكين قد اتهمت واشنطن، بنشر نظريات "المؤامرة" حول منشأ وباء "كوفيد-19"، فيما عادت فرضية تسرب الفيروس من مختبر صينى بقوة إلى الواجهة فى الأيام الأخيرة فى الولايات المتحدة. وقالت سفارة الصين فى الولايات المتحدة، إن تسييس منشأ "كوفيد-19" سيعرقل التحقيقات.

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