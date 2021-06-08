الرئيس الأمريكى يؤكد التزام بلاده الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الأمريكى جو بايدن، مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى مكالمة هاتفية سبل مكافحة الفساد وتطبيق إجراءات الإصلاح فى أوكرانيا، وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة الثابت بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.





وقالت جين ساكى المتحدثة باسم البيت الأبيض، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن: "بايدن وزيلينسكى ناقشا الشراكة الاستراتيجية ودعم خطة الرئيس الأوكرانى لمكافحة الفساد وتطبيق خطة الإصلاح بناءً على قيم الديمقراطية المشتركة وتطلعات كييف الأوروبية الأطلسية والتى تحقق العدالة والأمن والازدهار لشعب أوكرانيا".

وناقش الزعيمان أيضًا، الحاجة إلى تعاون وثيق فى مجال أمن الطاقة ومكافحة فيروس كورونا، بما فى ذلك خطط الولايات المتحدة لتوفير 900 ألف جرعة لقاح لمساعدة أوكرانيا فى مواجهة الوباء.

ودعا بايدن زيلينسكى لزيارة واشنطن فى وقت لاحق من هذا الصيف.

بدوره، أعلن المكتب الرئاسى فى أوكرانيا، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكى قبل دعوة الرئيس الأمريكى جو بايدن لزيارة الولايات المتحدة فى يوليو من هذا العام.

وجاء فى بيان نُشر على الموقع الإلكترونى للرئيس الأوكرانى ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية على موقعها الالكترونى، أن بايدن أكد، فى اتصال هاتفى أجراه مع الرئيس زيلينيسكى قبل ساعات، مجددًا دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية. وأشاد بقيادة زيلينسكى فى تنفيذ إصلاحات جوهرية فى بلاده تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الأوكرانى.

وأضاف البيان: "أن بايدن أكد أن موقف أوكرانيا سيؤخذ فى الاعتبار عند مناقشة القضايا الاستراتيجية فى حلف شمال الأطلسى، وكذلك أثناء الأحداث رفيعة المستوى المقررة إجراؤها قريبا على الصعيد العالمى، بينما أكد زيلينسكى على أهمية تزويد الدولة الأوكرانية بخطة عمل لنيل عضوية الناتو".

وتبادل القادة وجهات النظر حول التعاون الاستراتيجى بين أوكرانيا والولايات المتحدة عشية القمم المهمة لمجموعة السبع وحلف شمال الأطلسى، فضلا عن اجتماعات بايدن المقررة مع قادة الاتحاد الأوروبى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأطلع زيلينسكى بايدن على الوضع الأمنى ​​فى إقليم دونباس وعلى طول الحدود الأوكرانية، وأكد أنه لا يزال هناك تركيز كبير للقوات الروسية والأسلحة الثقيلة فى الأراضى المتنازع عليها بين البلدين وبالقرب من الحدود الأوكرانية.

وتوجه زيلينسكى، أيضا بالشكر إلى الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بـ 900 ألف جرعة من لقاحات "كوفيد-19"، وقال زيلينسكى " إن هذه اللقاحات ستنقذ حياة العديد من الأوكرانيين، وأكدت أن الولايات المتحدة أعادت تأكيد التزامها بشراكة استراتيجية مع أوكرانيا".