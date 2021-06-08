بلومبرج: توفير اللقاح والغذاء مجانا سيكلف الهند 11 مليار دولار إضافية

قالت بلومبرج نيوز، الثلاثاء، إن الهند ستحتاج إلى إنفاق 800 مليار روبية إضافية (11 مليار دولار) لتوفير اللقاح والغذاء مجانا لملايين المتضررين من الموجة العنيفة من العدوى بفيروس كورونا.

وأضافت بلومبرج، نقلا عن أشخاص على دراية بالأمر أن حكومة الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ستخصص 700 مليار روبية أخرى لتوفير الغذاء للفقراء والمحتاجين حتى نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكرت المصادر أن الحكومة قد لا تحتاج للجوء إلى سوق السندات للحصول على الأموال مشيرة إلى توزيعات بقيمة 991.2 مليار روبية تلقتها من البنك المركزي وتدفقات متوقعة من مبيعات أصول.

وقال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس الإثنين، بعد إغلاق الأسواق إن الهند ستوفر اللقاح مجانا لكل البالغين، في مسعى لكبح جائحة حصدت مئات الآلاف من الأرواح.