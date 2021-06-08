“أخطاء” التسجيل في فضاء الأساتذة 2021 ostad eduction.gov.dz للحصول على الخدمات

يبحث المعلمون في الجزائر عن رابط التسجيل في فضاء الأساتذة، التي أصبحت أهم موضوعات البحث لدى قطاع المعلمين بالجزائر، والتي أعلن عنه الإثنين السيد وزير التربية الجزائري / محمد واجعوط، أثناء اجتماعه عن طريق الفيديو مع مديري الإدارات لبحث شئون وزارة التربية، ومنذ ذالك الإعلان وأصبح من أكثر مواضيع البحث في الجزائر من قبل منسوب الوزارة من الأساتذة، وتهدف وزارة التربية من أنشاء هذا الفضاء تقديم الخدمات للمعلمين إلكترونياً دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقرات الوزارة، وتأتي هذه الخطوة الهامة ضمن إستراتيجية الحكومة الجزائرية إلي التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونياً، تيسيراً عليهم وتوفيراً للوقت والجهد وهذا، الموقع سوف يقدم العديد من الخدمات للمعلمين سوف نقدمها لكم في المقال.

تحديث اليوم الثلاثاء : لا يزال المعلمون في الجزائر يبحثون عن طريقة الدخول والتسجيل على رابط فضاء الأساتذة، التي أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية الجزائرية منذ فترة، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني، سنقدم لكم كافة تفاصيل التسجيل، والأخطاء الشائعة التي اكتشفت بعد بداية التسجيل وطرق حلها، وكافة الأمور والأسئلة الخاصة بعملية دخول الموقع.

فيديو لشرح كيفية تصحيح الأخطاء عند التسجيل في فضاء الأساتذة

وزارة التربية الوطنية الجزائرية تصدر تعليمات جديدة للمعلمين

شددت وزارة التربية الوطنية على كافة المعلمين سرعة التسجيل الآن والإجابة عن الاستبيان حتى يوم 16 من الشهر الجاري، شهر جوان الحالي، وقالت أن المدرس الذي توجد معه شهادة عمل قديمه تؤدي الغرض في عملية التسجيل، لأن بها الرمز الوظيفي للأستاذ وهو رمز ثابت لا يتغير لكل معلم، ويمكن للأساتذة طلب شهادة عمل موحدة.

رابط التسجيل في فضاء الأساتذة 2021

يمكن لجميع الأساتذة في الجزائر الدخول على رابط ostd eduction.gov.dz والاستفادة من الخدمات العديدة الذي يقدمها الموقع وفيما يلي ألية الدخول والتسجيل عبر الرابط أعلاه.

ألية التسجيل في فضاء الأساتذة بالجزائر

أولاً قبل التسجيل يجب الحصول على شهادة من المؤسسة التعليمية بها الرقم التعريفي الوطني وتكون مختومة ومعتمدة من جهة العمل. الدخول على الرابط ostd eductiov.gov.dz . تسجيل البيانات الشخصة المطلوبة ” الرقم التعريفي، البريد الإلكتروني، كلمة المرور”. ملء الاستمارة الإلكترونية ثم طباعتها. التوجه بالاستمارة إلي المؤسسة التعليمية وتسليمها إلي مدير المؤسسة من أجل تأكيد التسجيل.

أمكانية أستخراج جميع الوثائق الرسمية من خلال الفضاء ” شهادات العمل، كشف الراتب”.

الأفواج التربوية ومن خلالها يمكن التواصل مع أولياء أمور الطلاب مباشراً وتعريفهم على كشف النقاط ومستواهم التعليمي.

تقدم جميع الخدمات الإدارية من خلال الفضاء مثل أشعار الغياب والمشاركة بالحركة.

الإشغالات وطرحها عبر المراسلة مع الجهات المعنية مباشراً دون أي وسيط وهذا يوفر الجهد والوقت.

ما هي الخدمات الذي يقدمها فضاء الأساتذةوزارة التربية الوطنية الجزائرية

في ظل أزمة كورونا التي تضرب العالم فأن التعلم عن بعد والحصول على الخدمات عن بعد أصبح ضرورة قصوا، لكي تتجنب الدول الارتفاع في عدد الإصابات بسبب كورونا، وهذا ما تسعى إليه وزارة التربية الوطنية الجزائرية الآن من خلال أطلاق منصة فضاء الأساتذة، أسوة بمنصة فضاء أولياء الأمور التي يتطلعون من خلالها على النتائج، كل ذالك بهدف تطوير وتحسين جودة الخدمة المقدمة لمنسوبي وزارة التربية.

تحديث : لا يزال هناك تهافت من المعلمين في الجزائر للتسجيل في فضاء الأساتذة، للاستفادة من الخدمات العديدة التي يقدمها الموقع، نظراً لأن الذهاب إلي مقرات الوزارات والهيئات التعليمية في ظل ظروف وباء كوفيد 19، تحمل مخاطر كبيرة للمعلمين لذا فقد أصبح الإنترنت هو الوسيلة الأمنة للحصول على الخدمات.

تحديث : أعلنت بعض المواقع عن طريقة أبسط وبخطوات أسهل للتسجيل في فضاء الأساتذة يمكن من خلالها التسجيل لكافة المعلمين وهي تتلخص في أتباع الخطوات التالية.

الدخول على موقع التسجيل الرسمي لفضاء الأساتذة السابق ذكره في صدر المقال.

سحب استمارة التسجيل ومن ثم التوقيع عليها بصفة شخصية.

متابعة جودة الاستمارة ومراجعة البيانات الموضحة بدقة وبصورة الصحيحة.

توقيع مدير المؤسسة المباشر على الاستمارة.

تقديم كافة الخدمات إلكترونياً أصبح هدفاً للحكومات الساعية إلي دخول العالم الإلكتروني الذي أصبح ضرورة ملحة في زمن الكورونا، فالتجمع في الأماكن المزدحمة بيئة خصبة لنشر الوباء، لذا فأن التقديم الإلكتروني على الخدمات يوفر المجهود والوقت، ويجنب الإصابة بالفيروس اللعين، لذا فوزارة التربية الوطنية الجزائرية تسعى دائماً إلي التطوير في العملية التعليمية.