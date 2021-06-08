رابط التسجيل في منصة التصديق الإلكتروني الرقمي في سلطنة عمان 2021

التسجيل في منصة التصديق الإلكتروني تزايدت معدلات البحث عبر جوجل عن معاملات التصديق الرقمي وكيفية التسجيل فيه داخل سلطنة عمان، وأطلقت الحزمة هذه المنصة من أجل تطبيق النظام الرقمي، ودعت جميع المواطنين العمانيين بضرورة الإسراع بالتسجيل في هذا الرابط الاليكتروني العماني البحث، ومن خلال هذا الرابط سوف يتم تسهيل وتيسير جميع المعاملات داخل الدولة بطريقة الكترونية ورقمية ميسرة، وسوف توفر المنصة جميع البيانات الخاصة بالمواطنين لذا يجب على الجميع الاسراع في التسجيل من أجل إيجاد قاعدة بيانات خاصة به، ومن خلال هذا الموضوع سوف نوفر لكم طريقة التسجيل على الرابط مع توفير الرابط لكم، فقط تابعونا.

منصة التصديق الإلكتروني ٢٠٢١

التصديق الإلكتروني هو رابط تم إطلاقه هذا العام من قبل مركز المعلومات داخل سلطنة عمان، ويهدف إلى تسهيل جميع التعاملات داخل السلطنة، حيث يجب على كل مواطن القيام بالتسجيل عليه، حيث من خلالها يمكنه إتمام كافة العمليات الحكومية التي ستتم فيما بعد بالطريقة الرقمية في مختلف المجالات، حيث تحول كل الدول العربية والغير عربية نسبتها إلى الرقمنة خاصة بعد الأزمة التي يشهدها العالم من تفشي وباء كوفيد ١٩ في كافة أنحاء العالم.

طريقة التسجيل في منصة التصديق الإلكتروني

الآن يمكن لجميع المواطنين المقيمين داخل سلطنة عمان التسجيل على رابط منصة التصديق ذلك بطريقة سهلة وبسيطة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط المركز الوطني العماني.

القيام بتسجيل الدخول على نفس،الرابط.

ادخل كافة بياناتك الشخصية التي يطلبها منك الموقع.

الضغط على ايقونة حفظ.

ومنها ستحفظ بياناتك بشكل تلقائي.

في النهاية تحدثنا معكم عن منصة تصديق الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل المركز الوطني العماني من أجل التعاملات الرقمية داخل السلطنة.