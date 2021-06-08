استعلام فاتورة المياه برقم العداد أو برقم الهوية لهذا الشهر موقع بوابة حياك nwc.com.sa

الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية 1442 برقم العداد للشهر الجديد بوابة حياك nwc.com.sa فواتير المياه الإلكترونية ، نقدم لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد لهذا الشهر وطريقة معرفة رقم الاشتراك في شركة المياه،حيث يوفر الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية عدة خدمات إلكترونية عبر بوابة حياك على شبكة الإنترنت، حيث يمكن الاستعلام عن فواتير المياه، كما يمكن للمشتركين تقديم شكوى الاعتراض على الفاتورة وطلب صهاريج مياه عبر الموقع الرسمي للشركة على شبكة الإنترنت.



وفرت شركة المياه الوطنية السعودية خدمة الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة المياه الشهرية، وأتاح موقع وزارة المياه والبيئة والزراعة طريقة لمعرفة رقم حساب المياه الجديد للمستهلك هذا الشهر ، كما أقرت شركة المياه الوطنية استبدال الفاتورة الورقية للمياه لتحل محلها الفاتورة الإلكترونية، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى عبر موقعكم المميز موقع ثقفني رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد أو رقم الحساب عبر موقع شركة المياه الوطنية بوابة حياك للفواتير وطريقة تقديم شكوى الاعتراض على قيمة فاتورة المياه، ونستعرض كيفية حساب فاتورة المياه السعودية وجميع الخدمات التي توفرها موقع وزارة المياه السعودية لعملائها.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

عملت وزارة المياه والبيئة والزراعة بالمملكة العربية السعودية على تفعيل خدمة إلكترونية تمكن الأفراد من خلالها الاستعلام عن فواتير المياه الخاصة بهم، وذلك فقط من خلال إدخال رقم حساب المستعلم، وتعتبر خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد أو رقم الحساب و الاستعلام عن فاتورة الكهرباء نقلة كبيرة بالمجال الإلكتروني في المملكة العربية السعودية في ظل رؤية المملكة 2030 تطبيقًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين، كما قامت وزاره المياه السعودية بتوفير رابط تقديم الاعتراض على قيمة فاتورة المياه في حالة شكوى العميل من ارتفاع قيمة الفاتورة الصادرة .

طريقة معرفة فاتورة المياه الجديدة

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي شركة المياه الوطنية أو بوابة حياك للخدمات الإلكترونية التابعة لهيئة المياه والشؤون الزراعية والري وخدمات الصرف الصحي. يعقبه اختيار خدمات الوزارة من الصفحة الرئيسية للبوابة الإلكترونية اختيار العنصر الخاص بــ”عرض آخر فاتورة” كتابة رقم الحساب أو رقم العداد الخاص بالعميل وبعد إدخال رقم الحساب أو رقم العداد سيتم بسهولة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية، وبذلك أتاحت الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه السعودية فرصة الوصول بكل سهولة إلى فواتير المياه للشهر المراد الاستعلام عن فواتير المياه برقم الحساب.

طريقة معرفة رقم الاشتراك في شركة المياه

يمكن للمشتركين الحصول على رقم الاشتراك الخاص بهم بكل سهولة ويسر في الفرع الإلكتروني بشركة المياه، فلم يعد المشترك بحاجة إلى الذهاب إلى أحد مقرات شركة المياه في السعودية لمعرفة رقم الاشتراك، حيث يمكنه تتبع الخطوات التالية لإتمام هذه العملية:

الولوج إلى موقع الشركة الوطنية للمياه. اضغط غلى نموذج تحديث البيانات من الصفحة الرئيسية. قم بإدخال بياناتك “رقم الهوية ورقم العداد” يقوم الموقع بعرض كافة لبيانات الخاصة بالمشترك وهي كالآتي:

رقم الهاتف الجوال.

رقم الهوية.

رقم الاشتراك.

تاريخ الميلاد.

رقم العقار.

الرقم الخاص بحساب المستهلك.

كيف أعرف فاتورة المياه من برقم العداد

الاستعلام عن فاتورة المياه في السعودية أصبح يتم بعدة طرق إلكترونية مبسطةـ فيمكن للمشترك معرفة قيمة فاتورة المياه من خلال رقم العداد عبر بوابة حياك الإلكترونية، فأتاحت الشركة الوطنية للمياه هذه الخدمة للمشتركين لتوفير الوقت والجهد عليهم، وتعبر خدمة صدور فواتير المياه إلكترونيًا عن خدمات التحول الرقمي الذي تتجه إلى السعودية في ضوء تنفيذ رؤية المملكة 2030، وفيما يلي نستعرض طريقة التعرف على فاتورة المياه السعودية برقم العداد:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية للشركة الوطنية للمياه. تسجيل الدخول على الموقع. انقر على “خدمة الاستعلام عن فواتير المياه” من الصفحة الرئيسية. إدخال رقم العداد الخاص بالمستعلم. اضغط على أيقونة “استعلم”. يعرض الموقع كافة تفاصيل فاتورة المياه الوطنية المستحقة على المشترك.

الخدمات التي تقدمها موقع شركة المياه الوطنية

يتيح موقع شركة المياه الوطنية السعودية رابط الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد من خلال حياك بوابة الخدمات الإلكترونية ، كما يقدم خدمات أخرى متميزة للعملاء، كما يمكن للعميل تقديم الاعتراض على قيمة فاتورة المياه، وتتيح بوابة حياك لفواتير المياه أيضًا تحديث بيانات العملاء لضمان استمرار الخدمة، كما توفر إمكانية الاستعلام عن المبالغ المستحقة للشهور الماضية وكيفية دفع الفاتورة للمياه بالطرق المتاحة من الوزارة عبر الإنترنت دون عناء الذهاب لأي مؤسسة حكومية للاستعلام فاتورة المياه، كما يقدم موقع وزارة المياه خدمة إرسال الرسائل بقيمة فواتير المياه عن طريق الاشتراك في خدمة مرسال المياه.

سيتم إصدار فاتورة المياه لشهر أكتوبر غدًا 27 أكتوبر 2018، ويمكنكم معرفة قيمة فاتورة المياه الشهر عبر بوابة حياك الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية، ويمكنكم تقديم الاعتراض على قيمة الفاتورة وترسل الشركة فريقًا لمعاينة خطوط المياه تحسبًا لوجود تسريبات في المياه.

استعلام فاتورة المياه شهر أكتوبر 2020



استعلام فواتير المياه لشهر أكتوبر يبحث عنه المواطن والمقيم بالمملكة العربية السعودية، فيما يعد هناك الفاتورة الورقية، وتم استبدالها بالفاتورة الإلكترونية سواء بالنسبة لفاتورة المياه أو فاتورة الكهرباء، حيث تم الاستغناء عن الفواتير الورقية وتم استبدالها بالفواتير الإلكترونية، ويمكنكم استعلام قيمة فاتورة المياه كل شهر بعد يوم 27 من كل شهر ميلادي موعد نزول الرواتب بالسعودية، حيث يتم إصدار فواتير الكهرباء وفواتير المياه بعد صرف الرواتب بالسعودية.

استعلام فاتورة المياه لهذا الشهر



يمكنكم الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية عبر موقع الشركة الوطنية للمياه، حيث يتم إصدار فاتورة المياه لشهر أكتوبر2018 /ربيع الأول 1442من يوم 28 أكتوبر 2020 ميلادية، حيث يتم إصدار فواتير الكهرباء من خلال الشركة السعودية للكهرباء وفواتير المياه بعد نزول رواتب الموظفين بالمملكة، ويمكنكم تقديم الاعتراض على قيمة فاتورة المياه.

يمكنكم الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية للمواطنين السعوديين أو برقم الإقامة بالنسبة للوافدين من خلال الدخول على موقع شركة المياه الوطنية وإتباع الخطوات التالية: الولوج إلى بوابة حياك الموقع الرسمي لشركة المياه. اختيار تسجيل الدخول في حال انك قد قمت بالتسجيل في الموقع من قبل. إذا لم تقم بالتسجيل من قبل اضغط على تسجيل جديد. في حال التسجيل المسبق قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة أو اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور المؤقتة التي تم إرسالها على الهاتف الجوال أو الإيميل “البريد الإلكتروني. اضغط على أيقونة “دخول”. ويظهر على الشاشة على الفور آخر فاتورة مياه مسجلة عليك، وبهذه الطريقة نكون قد عرضنا لكم كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية أو برقم الإقامة، كما يمكنكم سداد قيمة الفاتورة المياه إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى أحد مقرات شركة المياه الوطنية. طريقة حساب فاتورة المياه السعودية طريقة حساب فاتورة المياه السعودية كشفت شركة المياه الوطنية عن كيفية احتساب قيمة فاتورة المياه الشهرية، حيث أقر مجلس الوزراء السعودي تعريفة الجديدة لاستهلاك المياه في المملكة، وقد تم اعتماد هذه التعريفة من قبل المجلس بتاريخ 17 /3/ 1437 هجرية، وقام المجلس من خلال هذا القرار بإجراء تعديلات في أسعار استهلاك الطاقة والتعريفة الجديدة للمياه والصرف الصحي، وأتاحت شركة المياه الوطنية خدمة الحاسبة التفاعلية التي يمكن للمواطنين والمقيمين بالمملكة تحديد قيمة فاتورة استهلاك المياه الشهرية بشكل تقديري قبل صدور الفاتورة. كيفية تقديم شكوى الاعتراض على فاتورة المياه كيفية تقديم شكوى الاعتراض على فاتورة المياه أتاحت بوابة حياك الإلكترونية خدمة الاعتراض على حساب فاتورة المياه الشهرية، حيث يمكن للمشترك تقديم شكوى الاعتراض على فاتورة استهلاك المياه لشركة المياه الوطنية، ونستعرض لكم فيما يلي خطوات الاعتراض: الدخول على رابط منصة حياك الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية.

اختيار خدمة “تقديم شكوى” من الخيارات المعروضة على البوابة الإلكترونية.

قم بإدخال رقم العداد الخاص بك.

كتابة البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة. وبهذه الطريقة يتم اعتماد الطلب، وبعدها تقوم الشركة بدراسة شكوى الاعتراض لمعرفة الأسباب ثم الإعلان عن نتيجة الشكوى، وفي حال قبول الشركة طلب الاعتراض تقوم بإرسال لجنة فنية مختصة لفحص العداد لمعرفة سبب الخلل واكتشاف الخطأ. كيفية حساب فاتورة المياه السعودية كيفية حساب فاتورة المياه السعودية أعلنت الشركة الوطنية للمياه أن تم تعديل كبير في كيفية احتساب فاتورة استهلاك المياه بعد التغيير الشامل التي طرأ على تسعيرة الكهرباء والطاقة والمياه في المملكة العربية، ويمكنكم معرفة قيمة فواتير المياه قبل صدورها من خلال الحاسية التفاعلية التي أطلقتها الشركة عبر بوابة الإلكترونية لشركة المياه “بوابة حياك”، حيث يمكن معرفة قيمة الاستهلاك الشهري قبل صدور فاتوره المياه الجديدة، وفيما يلي طريقة حساب فاتورة المياه بالخطوات: الولوج إلى رابط الحاسبة التفاعلية على موقع الشركة الوطنية للمياه nwc.com.sa. قم بإدخال قراءة الفاتورة السابقة. إدخال القراءة الحالية. قم بكتابة قيمة استهلاك المياه. اضغط على أيقونة الحساب. بعد الانتهاء من خطوات حساب فاتورة الاستهلاك يتم عرض قيمة فاتورة المياه الشهرية بشكل كامل. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالتنا بعد عرض كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية برقم الهوية عبر بوابة حياك الإلكترونية، كما قمنا بعرض كيفية حساب فاتورة المياه قبل صدور فواتير المياه الإلكترونية وكيفية تقديم شكوى الاعتراض على قيمة فواتير المياه الشهرية.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية