الخارجية : اطلاق سراح ابو جابر يوم غد الاثنين

دوت الخليج :- قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز إن السلطات الإسرائيلية أبلغت السفارة الأردنية في تل أبيب مساء اليوم أنه من المرجح استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإطلاق سراح المواطن الأردني عبدالله ابو جابر يوم غد الاثنين وسيتم نقله إلى جسر الملك حسين صباح يوم الثلاثاء المقبل .

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