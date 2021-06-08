تايوان: 11.6 ألف إجمالى حالات الإصابة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت تايوان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالى حالات الإصابة فى البلاد إلى 11 ألفا و694 حالة منذ تفشى فيروس كورونا فى البلاد.





وذكر مركز مكافحة الأوبئة المركزية - بحسب صحيفة (فوكس تايوان) عبر موقعها الإلكترونى - أن تايوان سجلت 22 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات كورونا إلى 308 أشخاص. وبحسب مركز مكافحة الأوبئة التايوانى؛ فإن هناك 15 رجلا و7 سيدات ضمن حالات الوفيات الجديدة، مشيرا إلى تزايد حالات الإصابة فى البلاد بشكل مأساوى.

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