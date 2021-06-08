الشرطة الأوروبية تعلن القبض على 800 شخص فى أكبر عملية أمنية حول العالم

جدة - نرمين السيد - قال مكتب التحقيقات الفيدرالى، إن "العملية الأمنية شملت 16 دولة وأدت لضبط أطنان من المخدرات". ومن جانبها، أكدت الشرطة السويدية على أن هذه العملية الأمنية العالمية أدت لمنع 10 جرائم قتل على أراضيها.

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