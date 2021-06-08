لأول مرة.. أرمينيا تسجل صفر وفيات بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صفر وفَيَات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك لأول مرة منذ بداية الجائحة، ليستقر الإجمالى عند 4.463 حالة.





وأوضحت الوزارة - حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية - أنها سجلت 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة، ليبلغ إجمالى الإصابات فى البلاد 223 ألفًا و285 إصابة. وأضافت أن هناك 105 أشخاص تماثلوا للشفاء ليصل إجمالى المتعافين إلى 214 ألفا و609 حالات.

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