الكنيست الإسرائيلى يعلن موعد التصويت على الحكومة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وفى حال أقر الكنيست تلك الخطوة فستؤدى الحكومة الائتلافية اليمين فى نفس اليوم. وبحسب القناة الإسرائيلية الـ12، فأن ليفين أبلغ البرلمان بأن عضو الكنيست يائير لابيد أبلغه بنجاحه فى تشكيل حكومة تناوب.

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