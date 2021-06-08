طريقة إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس وموعد غلق المرحلة الأولى

تكثفت عمليات البحث في تلك الفترة حول إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس، وذلك لجمع من تقدم على الحركة للعام الدراسي 1442/ 1443، بناءً على الآلية المحددة من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، والتي تم تعميمها على مستوى الإدارات التعليمية على مستوى البلاد، ومن الجدير بالذكر أن الأمر يبدأ من مرحلة التسجيل حتى آخر الإجراءات التي تبدأ في يوم 25 من شوال الحالي حتى يتمكن المواطنين من تسجيل رغباتهم بناءً على الشروط والرغبات المحددة من قبل الوزارة لك من يرغب في التقديم.

إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس

أكدت الوزارة على أن إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس سوف يكون بداية من يوم 2 من ذي القعدة 1442، مع العلم أنه من الممكن تسجيل عدد رغبات تصل إلى 20 رغبة، مع إمكانية الاكتفاء بكتابة رغبة واحدة فحسب، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من الحركة، ومن الضروري أن يلتزم المواطنين بالمواعيد المقررة في الجداول التي تم الإعلان عنها خلال فترة التقديم التي تتم إلكترونياً.

تفاصيل المرحلة الأولى من التقديم

يذكر أن وزارة التعليم كانت قد شعرت في بداية الإجراءات الخاصة بمرحلة التقديم الأولى، والخاصة بإدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين عبر نظام فارس، مما دفعها إلى التأكيد على بيانات جميع العاملين في الوظائف التعليمية، مؤكدة على عدم حاجتها إلى القيام بتحديث أي بيانات خاصة بالمعلمين أو المعلمات، ومن الجدير بالذكر أن الفترة الخاصة بالتسجيل تم مدها حتى يوم 18 من شوال، وتكليف مجموعة من اللجان المتخصصة حتى تعمل على مراجعة كل البيانات للتأكد من صحتها والقيام بالتواصل مع المواطنين الذين وجد لديهم أخطاء في التسجيل.