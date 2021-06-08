الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وشروط التسجيل فيها

تبحث أعداد كبيرة من المواطنين السعوديين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة خلال العام الحالي على الكثير من محركات البحث المختلفة على شبكة الإنترنت، ولقد تسائل الكثير منهم على مواقع التواصل الإجتماعي الشهيرة خاصة “تويتر” عن تحديد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لموعد نزول مقطوعة الضمان الإجتماعي، فالوزارة هي المسئولة عن تحديد الموعد فهي التي أطلقت هذا البرنامج لكي يكون داعم للآلاف من الأسر السعودية متوسطة الدخل التي قد عانت في الفترة الأخيرة من التغيرات والإصلاحات الإقتصادية التي قد قامت بها الحكومة السعودية بعدف تحسين المستوى المعيشي ورفع معدل النمو الإقتصادي في 2030م حسب رؤية المملكة لذلك، ومن هنا جاء الدور الهام لمقطوعة الضمان الإجتماعي في الوقوف بجانب المواطن السعودي وتخفيف الأعباء الإقتصادية عليه، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد صرف ونزول المساعدات المقطوعة وشروط التسجيل فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

حتى يُمكنك كمواطن سعودي محدود الدخل التقديم على المساعدة المقطوعة والإستفادة من الدعم المقدم منها يجب عليك أولاً أن تتأكد من انطباق كافة شروط برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عليك، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً أن يكون عمر المتقدم 35 كحد أدنى.

وحاملاً للجنسية السعودية ومقيم دائم بالمملكة.

لا يمتلك اي سجل تجاري.

موعد صرف المقطوعة

ونأتي الآن إلى الإجابة على السؤال الذي سأله الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الإجتماعي ألا وهو متى تنزل المقطوعة، ونوضح لكم الآن أنه حتى هذه اللحظة لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الرسمي لنزول المساعدات وسنوافيكم بالموعد وكل التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة فور إعلانها على الموقع الرسمي للوزارة أو الصفحة الرسمية على تويتر.