الاستخبارات العراقية تلقى القبض على متسللين من سوريا غرب نينوى

جدة - نرمين السيد - وأصدرت خلية الإعلام الأمنى بيان جاء فيه: "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، أكدت تحرك مجموعة من الأشخاص قادمين من سوريا باتجاه الأراضى العراقية عبر اجتياز الساتر الحدودى بين البلدين".
وأضاف البيان أنه "تم التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، إذ قامت عناصر شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 15 وقوة من الفوج الثانى لواء المشاة 71 بنصب كمين محكم للمجموعة بعد استمرار مراقبتهم بالكاميرات الحرارية، وتمكنت من القبض عليهم قرب قرية الشعلان غربى نينوى".
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