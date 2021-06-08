إسرائيل تقرر إسقاط لائحة الاتهام بحق أردنيين تسللا عبر الحدود

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الإسرائيلية، قد اعتقلت فى 16 مايو الماضى، الشابين الأردنيين بعد أن نجحا فى التسلل من بين آلاف الأردنيين الذين حاولوا كسر طوق أمنى فرضته الأجهزة الأمنية الأردنية من على بعد مئات الأمتار التى تفصل بين حدود البلدين.

ولاحقاً، حذر الجيش الإسرائيلى من محاولات التسلل المتكررة عبر الحدود الشمالية، وأصدر تعليماته لسكان المستوطنات فى المناطق الحدودية بالتزام البيوت خوفاً من عمليات انتقامية.