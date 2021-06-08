كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية أو الطلب وشروطها

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من اهم ما يشغل عقل الكثير من السعوديين بالمملكة والاستفسار عن ما يخص الضمان الاجتماعي المستفيدين منه، حيث يقدم الضمان الاجتماعي الكثير من الدعم لااغلبية فئات المملكة التي تتقدم إلى الأيتام آو ألأزامل أو المطلقات وكذلك كبار السجن وغيرها من مستحقي الدعم، ويعد الخدمات المادية التي يقدمها الضمان تكون تحت رعاية خادم الحرمين الشرفين املك سليمان بن عبد العزيز ألدي يهتم كثيرا بمستحقين الدعم لمواجهة المعيشة والعمل على إنهاء أي نوع من أنواع البطالة أو العجز، كما إن الضمان الاجتماعي هو جزء من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل دائما على رفع مستوى المعيشة والوعى لدى السعوديين بالمملكة والحفاظ على مستوى الاقتصادي والنهوض به ولذلك يمكن معرفة شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجات والمطلقات والعزباء 1442.

الاستعلام عن الضمان برقم الهوية

ونظام الضمان الاجتماعي هو نظام أقره ملك السعودية رسميًا من خلال إصدار مرسوم ملكي، وذلك لتقديم المساعدات المادية إلى المستحقين من المواطنين السعوديين، حرصًا من المملكة العربية السعودية على القضاء على الفقر والبطالة، حيث يقدم نظام الضمان الاجتماعي إعانات مادية لفئات مختلفة، تتضمن اليتيم، الغير قادر على العمل، كبار السن، الأسرة غير المعولة، مراكز العلاج أو الإيواء، بالإضافة إلى النساء ممن لا يمتلكون عائل.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. أدخال البيانات الشخصية من رقم السجل المدني وكتابة الكود الموجود في الصورة. اختيار كلمة بحث والانتظار حتى انتهاء البحث. عرض نتائج استعلام المساعدة المقطوعة.

إن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون المستفيد مقيم بشكل مستمر داخل المملكة.

استثناء الزوجة ألأجنبية المتزوجة من ستودى أو أرملته وتعيش بالمملكة.

الايقل عمر المتقدم عن 35 عاما وقت حصوله على المساعدة.

يجب أن لايكون له سجل تجارى أو مشروعات كثيرة.

الايتخطى الراتب الشهرى 8 الف ريال سعودي.

يحق لإيتام مجهولين الأبوين المساعدة بشرط حمل بطاقة التنقل.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أدخال رقم الطلب لاستعلام عن المقطوعة. تحديث بيانات الشخصية للمستفيد. عرض نتائج الاستعلام برقم الطلب.

الدخول على رابط الاستعلام عن الضمان. ثم النقر على بدء الخدمة. ويتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم المستفيد وبيانات الهوية. النقر على نوع الإعانة. ثم النقر على الإعانة المالية لذوي الإعاقة. إدخال رمز التحقق الظاهر. ويتم الضغط على عرض الانتظار حتى تقوم المنصة بعرض البيانات المطلوبة.

شروط الضمان الاجتماعيالاستعلام عن الضمان برقم الطلبالاستعلام عن الضمان الاجتماعي للمعاقين

والجدير بالذكر انه يتم صرف دعم المساعدة المقطوعة بصفة مستمرة شهرية أو ربع أو نصف سنوية حسب ظروف المملكة في ميعاد محدد تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة كافة الأسر المستحقة للدعم نتيجة التضرر من وقف عمل معين أو انخفاض اقتصاد المملكة في قت من الأوقات وهذا ما تعمل علية المملكة للنهوض باقتصاد المملكة.