أسماء افضل شركات التمويل الشخصي بدون كفيل في السعودية

شركات التمويل الشخصي بدون كفيل هي شركات شخصية لا تعتمد على كفيل أو اجراءت الكفالة وهى اكثر ما يهتم به الشباب في المملكة والبحث كثيرا على شركات التمويل بدون كفيل،كما أن هذه الشركات تعمل على تلبية مطالب الشباب المبتدئ لمواجهة ظروف الحياه والمعيشة دون ضغط الكفيل، حيث تقدم خدمات مالية مغرية للبدء في مشاريع أو شراء شقة أو سياره أو استثمار أو أي مصدر دخل دون الحاجة لوجد كفيل ، كما انه يسمح في شركات التمويل الشخصي التعامل مع مؤسسات وجمعيات معينة والأقدام على القروض دون وجود كفيل بخلاف مؤسسات اخرى لأتقبل دون وجود كفيل، لذلك يعد شركات التمويل الشخصي في بعض الأحيان للشباب طوق نجاه من اجراءت وضغط الكفيل وسوء المعاملة وهو اكثر ما يبحث عنه الشباب البلاد التي بها شركات لا تحتاج إلى كفيل وأيضا يقدم البنوك فى المملكة الكثير من التمويلات الشخصية المتنوعة ومنها التمويل الشخصي الوطني شروطه ومميزاته من بنك الراجحي.

شركات التمويل الشخصي بدون كفيل

يوجد العديد من الشركان تقدم التمويل الشخصي بدون كفيل الذي يساهم في رفع مستوى اقتصاد المملكة للأقبال الشباب على التعامل معاهم والاستفادة منهم بشكل كبير دون الحاجة إلى كفيل ويوجد بالمملكة 5 شركات لا تحتاج الى كفيل وهما:

1. الشركة السعودية للتمويل

تقدم الشركة السعودية التمويل الشخصي بمزايا مختلفة أهمها الموافقة السريعة على الأوراق المستوفية الشروط، كما أن يمكن استلام القرض في خلال مدة أقصاها 24 ساعه ما لم يوجد ما يمنع الاستلام، كما أن الشركة تقدم تمويل بمبالغ كبيرة حيث تقدم تمويل بمبلغ 500000 ريال سعودي ويكون الربح بسيط للشركة كما أن الشركة السعودية تقدم ميزة التسديد على فترات طويلة تصل إلى 60 شهر.

2. شركة متاجر للتمويل

تعد شركة متاجر من اهم واكبر شركات التمويل بالمملكة والتي يكون مقرها بالرياض ولها فروع مختلفة في أنحاء المملكة كالطائف والدمام، حيث تقدم الشكة التمويل مقابل شروط سهلة وبسيطة للأفراد والشركات كما أنها توفر برنامج تمويل السيارات،كما توافق عروض التمويل المقدمة من شركة متاجر مع أحكام وشروط الشريعة الإسلامية.

3.شركة دار التداولات

تتميز شركة دار بتقديم الكثير من المزايا البسيطة للمتقدم حيث يمكن الحصول على التمويل دون تحويل راتب ويصل فترة سداد إلى 60 شهر، كما أنها تقدم مبالغ كبيرة للتمويل حيث يصل التمويل إلى مبلغ مائة ألف ريالا سعودي وتعد كافة التمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ،ويوجد بعض الشروط لللاستلام التمويل من شركة دار لتداولات أهمها :

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية. لا يقل الراتب الشهري له عن مبلغ 1000 ريال سعودي أما في حالة كون المتقدم بالطلب معلما فيجب أن لا يقل راتبه عن 6000 ريال سعودي. يقدم العميل سجل ائتمان جيد عن الأربع سنوات الماضية وعدم حدوث تعتر آو تأخر مالي وقت طلب التمويل. أن يكون موظف مدنيا أو عسكريا أو موظفا في احد البنوك.

4.شركة النايفات للتمويل

تقدم شركة النايفات تمويلات بمزايا جيدة لتلبية كافة الاحتياجات كما أنها تقدم مبالغ كبيرة تتراوح بين 20 ألف ريال30 ألف ريال سعودي، كما إنها تقدم تيسرات في السداد تصل إلى خمس سنوات ولا يتم دفع مصروفات مقدما،كما أنها تسمح بتجديد طلب التمويل بشرط مراعاة الشروط التي وضعتها الشركة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

5.شركة المرابحة المرنة للتمويل

تتميز الشركة بتقديم ألمزاياه المتعددة والمتنوعة وتغطى الشركة اكبر قطاع بالمملكة، كما أنها تقدم عروض التمويل الشخصي ألتورق، وتتميز الشركة أنها موافقة للأحكام الشريعة الإسلامية ويتم تسديد التمويل قي فترة كبيرة تصل إلى خمس سنوات كما ناها تقدم تمويلات بمبالغ كبيرة تصل إلى مبلغ 250000 ألف ريال سعودي، كما انه لاشترط تحويل المرتب.

وثيقة تعريف بطاقة الهوية. كشف حساب بنكي للمعاملات الحديثة. شهادة الإقامة مثل فاتورة الكهرباء أو توصيل المياه أو فاتورة الغاز الطبيعي. إرسال إيصال الدفع قسيمة الراتب. إثبات تحويل الراتب وغيرها.

لمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي