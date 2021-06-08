إسرائيل تعتقل صاحب كوكتيل "انتفاضة القدس"

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه تم إيقاف صاحب المتجر على خلفية الاشتباه بـ" إدارته عملا تجاريا دون ترخيص، والتهرب الضريبي".

وقالت إن من بين أسباب اعتقال الرجل الفلسطيني أنه كان يوزع كوكتيلا مجانيا أطلق عليه "انتفاضة القدس" خلال المواجهات التي شهدتها القدس قبل أسابيع، الأمر الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية "نوعا من تأجيج الأوضاع".

واكتفت وسائل الإعلام العبرية بالحديث عن أنه عمره يبلغ 27 عاما ويسكن في جبل المبكر في القدس الشرقية، لكن وسائل إعلام فلسطينية قالت إن الشخص المعني هو طارق عثمان.

ويملك عثمان متجرا للمشروبات في جبل المبكر، وله صفحة على "فيسبوك" يتابعها عشرات الآلاف، كما ينشط على شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وظهر في أحد الفيديوهات هو يعد كميات كبيرة من كوكتيل خاص تحت اسم "انتفاضة القدس" لتوزيعها على الشبان الفلسطينيين في منطقة باب العامود في القدس، التي كانت مسرحا للمواجهات.