عاجل.. عودة عدد من المواقع الإخبارية العالمية إلى العمل

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها منذ قليل، بعودة عدد من المواقع الإخبارية العالمية إلى العمل بعد انقطاع الإنترنت عنها، كـ"الجارديان" و"نيويورك تايمز" و"سى إن إن".





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